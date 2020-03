COLLAUDI FINALI L’ultimo gioiello Lamborghini, concepito dalla divisione speciale Squadra Corse in collaborazione con il Centro Stile Lamborghini, ha finalmente assaggiato l’asfalto. Il progetto della nuova hypercar V12 di Sant’Agata Bolognese era stato annunciato in occasione delle World Final di Jerez de la Frontera dello scorso anno. Per il reparto guidato da Giorgio Sanna si è trattato di uno sforzo davvero impegnativo, visto che il nuovo bolide del Toro è stato progettato, sviluppato e realizzato interamente dalla sezione Squadra Corse. I test in pista lasciano presumere che l’auto sia ormai entrata nelle ultime fasi dei collaudi.

V12 ASPIRATO Sebbene le immagini svelino ben poco della nuova fuoriserie, quanto trapelato nei mesi passati lascia intuire che la nuova hypercar sia estrema sotto ogni punto di vista. Questo è dovuto al fatto che durante la progettazione i tecnici non hanno avuti vincoli di sorta, agendo così liberi da limiti d’omologazione e da severi regolamenti sportivi. In ultima analisi dovrebbe trattarsi di un’evoluzione ancora più estrema di Lamborghini Aventador, con carenature anteriori in fibra di carbonio e con un’aerodinamica ottimizzata, pensata per garantire performance da vera purosangue. Nel video si riesce giusto a intravedere l’elaborato diffusore posteriore, che integra i due grandi terminali di scarico. A spingere l’ultimo gioiello da pista del Toro, un 6.5 litri V12 aspirato da 830 CV in posizione centrale, alloggiato all’interno di una rollcage in acciaio. A quest’ultimo è abbinato un cambio sequenziale Xtrac 6 rapporti.

DEBUTTO ESTIVO Nonostante la scheda tecnica della nuova Lambo V12 rimanga ancora segreta, non è difficile immaginare che le performance siano alquanto sorprendenti. Le doti velocistiche della V12 Squadra Corse saranno, con ogni probabilità, superiori a quelle di Lamborghini Aventador LP750-4 Superveloce, la Aventador più veloce di sempre, che tocca i 100 km/h in 2,8 secondi, raggiungendo una velocità massima di 350 km/h. Non si conoscono dettagli sul prezzo, anche se indiscrezioni sostengono che la cifra della V12 Squadra Corse si aggiri intorno ai 2 milioni di euro. Il debutto ufficiale è atteso invece per l’estate, più precisamente a luglio, in occasione del Festival della velocità di Goodwood.