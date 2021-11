TEMPO DI NOVITÀ IN CASA LAMBORGHINI La Lamborghini Huracán ha debuttato nel 2014 per sostituire la Gallardo e ha subito ottenuto un successo eccezionale nel suo segmento. Tuttavia, gli anni cominciano a farsi un po’ sentire e per questo la supercar di Sant’Agata potrebbe prendere la via della pensione già nel 2022. Sia chiaro, l’auto è ancora eccezionale sotto il profilo delle prestazioni e per il suo stile inconfondibile, che si presta a essere elaborato in tanti modi, ma qualunque sia il gusto personale, sembra proprio arrivato il momento di un modello di nuova generazione. Lamborghini non si è sbilanciata sull’auto che sostituirà la Huracán, oltre a mettere in chiaro che non arriverà un modello di congedo così estremo come avvenuto con l'Aventador Ultimae. Tuttavia, qualche rumor sfugge anche dagli uffici di Sant’Agata e pare che potremo avere tutte le notizie sulla nuova supercar entro la fine di marzo del prossimo anno.

Nuova Baby Lambo: il lato B della Huracan Evo Fluo Capsule

VEDI ANCHE

DATA DI LANCIO MARZO 2022? Jonny Lieberman del sito specializzato MotorTrend è stato ospite del podcast Spike's Car Radio e ha avuto modo di parlare della futura Huracán, affermando addirittura che sarebbe stato in Italia nelle prossime settimane per guidare il veicolo. Noi non abbiamo la certezza su quanto affermato dal giornalista, ma è lui stesso a confermare che ci sarà un embargo di sei mesi in vigore, il che significa che non potrà rivelare alcun dettaglio fino all'aprile 2022. Insomma, o si tratta di manie di protagonismo, oppure qualche fondo di verità c’è su quanto affermato e questo ci fa pensare che l’arrivo della supercar di nuova generazione sia molto probabile. E se il timing fosse corretto, ciò implicherebbe una presentazione a marzo, quando si tiene tradizionalmente il Salone di Ginevra, sebbene la kermesse elvetica sia già stata annullata anche per il prossimo anno. Ma ciò suggerisce che potrebbe esserci una debutto online oppure un evento in presenza, per vedere dal vivo la nuova nata.

Nuova Baby Lambo: rivedremo il badge del V10 a bordo?

POCHE NOTIZIE SULLA PROSSIMA BABY LAMBO Ma cosa possiamo aspettarci che offra l’inedita baby Lambo? In tutta onestà, è difficile farsi un’idea precisa. Lamborghini mantiene sotto traccia le notizie sulla sostituzione della Huracán, ma ha fatto commenti suggerendo che il motore V10 non è fondamentale per il marchio quanto il V12. Ovviamente, quindi, non è scontato che il dieci cilindri sopravviverà. Restando all’interno del Gruppo Volkswagen (proprietario di Lamborghini), rumor dalla Germania indicano che potrebbe arrivare una nuova Audi R8 (meccanicamente simile alla Huracán) con un motore V8 biturbo di 4,0 litri come quello del SUV Lamborghini Urus, ma con assistenza ibrida. E se ci pensiamo, l’elettrificazione avrebbe senso anche a bordo della prossima supercar del Toro, così come la condivisione di buona parte della struttura meccanica e telaistica. Detto questo, non possiamo non pensare che ci mancherà sicuramente quell’urlo da brividi del V10 aspirato dietro la schiena se è vero che la voce del turbo V8 e tutt’altra cosa.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/11/2021