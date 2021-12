Lamborghini Urus, compie quattro anni il super SUV di Sant’Agata Bolognese

Record di vendite per il maxi-SUV di Sant’Agata Bolognese, presentato al mondo all’inizio di dicembre 2017. Ecco il video che lo celebra

Non è il primo fuoristrada prodotto da Lamborghini, ma di certo è quello baciato dal maggior successo: prima di Urus c’è stato solo l’enorme LM 002, prodotto in soli 301 esemplari tra il 1986 e il 1993. Un’auto incredibilmente “al limite” per dimensioni, peso e consumi. Ben diversa - e con radici economiche assai più solide - la storia di Urus, figlia del successo sempre crescente dei SUV di lusso, e che l’ha resa la prima Lamborghini da usare tutti i giorni (con un restyling ormai imminente).

V8 PODEROSO Lamborghini Urus è mosso da un V8 biturbo da 4 litri capace di erogare 650 CV e 850 Nm di coppia. Il SUV accelera da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi e raggiunge una velocità massima di 305 km/h. Opportunamente modificato, è lo stesso propulsore utilizzato per altri modelli del gruppo Volkswagen, tra cui Porsche Cayenne e Panamera, Audi A8 e alcune RS, Bentley Continental V8 e Flying Spur. Sei le modalità di guida (Strada, Sport, Corsa, Sabbia, Terra e Neve), a cui si aggiunge quella custom EGO.

SU MISURA Senza arrivare al livello di personalizzazione delle altre supercar del marchio, anche Urus prevede una ricca offerta di colori: 16 quelli disponibili fin dal lancio, a cui si aggiungono quelli del paintshop dedicato del reparto Ad Personam, per un totale di quasi 50 varianti cromatiche.

PROTAGONISTA DELLA CRESCITA... Urus ha trascinato il successo degli ultimi anni di Lamborghini infrangendo ogni record di vendite, fatturato e redditività nella storia del marchio. Più di 16mila gli esemplari di Urus venduti in tutto il mondo dall’inizio della sua commercializzazione, nel febbraio del 2018, che ha permesso a Lamborghini di conquistare ben l’85% di clienti nuovi.

... ANCHE INDUSTRIALE Grazie al “progetto” Urus Lamborghini ha assunto oltre 700 persone, raddoppiato il sito produttivo di Sant’Agata Bolognese (da 80.000 a 160.000 mq), costruito un nuovo stabilimento per finitura e verniciatura, una nuova palazzina uffici, una pista prova, un magazzino logistico, un secondo impianto di trigenerazione e un energy hub.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 08/12/2021