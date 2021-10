Anticipazioni

Quattro anni sono tanti o sono pochi? Dipende: al giorno d'oggi, a quattro anni un'auto è una signora ormai di mezza età. Tra qualche mese, Lamborghini Urus spegnerà proprio quattro candeline. Tempo di facelift estetico, meccanico e dinamico, e questo il Toro lo sa bene, motivo per il quale, in Emilia, sono al lavoro già da tempo. Avvistato a più riprese e in ambienti diversi, l'aggiornamento di metà ciclo vita dell'iconico Lambo SUV fa ora capolino, opportunamente mimetizzato, in un mini video pubblicato dal canale YouTube di Varryx. Urus mette il naso fuori dalla fabbrica: dove è diretto? In senso metaforico...

UGUALE E DIVERSO Urus continuerà a utilizzare l'architettura MLB Evo, quella cioè condivisa con i grandi SUV del Gruppo VW, vedi Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne, Audi Q7 e Bentley Bentayga. E per distinguersi dal suo predecessore, il restyling 2022 riceverà le solite modifiche stilistiche alle estremità: paraurti rivisti, nuovi gruppi ottici. Non è escluso un upgrade al software dello schermo di infotainment. Ma il punto è un altro.

Lamborghini Urus 2022: anche ibrido plug-in?

ALTA TENSIONE Mentre l'attuale Urus è offerto con un solo propulsore, il noto V8 biturbo da 4,0 litri da 650 cv e 850 Nm di coppia, il lifting dovrebbe portare con sè anche un'elettrizzante alternativa, e qui si accede in territorio di pura speculazione. Non c'è nulla di ufficiale, tuttavia è lecito formulare l'ipotesi di una variante ibrida plug-in, sulla falsariga - anziché di Bentayga Hybrid e del suo V6 biturbo - di Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid, magari con sistema (sempre su base V8) di potenza anche maggiore, cioè oltre i 700 cv, facciamo pure 800 cv e non se ne parli più. Né è chiaro se la probabile nuova Urus EVO della quale si rumoreggia coincida con la variante plug-in hybrid, oppure se consista in una semplice rivisitazione della motorizzazione termica, con tanto di aerodinamica migliorata e una costruzione più leggera. Le scommesse sono aperte, scopriremo tutto nel 2022.

