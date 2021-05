GUARDA CHI SI RIVEDE! Poche settimane fa l'avevamo beccata al Circolo Polare Artico, per dei test sulla neve, ma per la nuova Lamborghini Urus EVO 2022 non potevano mancare i collaudi al Nurburgring ed ecco che un nuovo set di foto spia la ritrae impegnata nelle prove ad alta velocità nel mitico Inferno Verde. Qualche anticipazione? Nuove le luci, a cambiare lo sguardo del super SUV emiliano, insieme a una griglia ridisegnata. In veste definitiva potrebbero comparire anche nuovi scarichi e nuovi paraurti, visto che l'esemplare qui ritratto è chiaramente un ''work in progress''.

ANCORA POCHI I DETTAGLI Rispetto alla Urus attuale (qui impegnata a saltare una Aventador) ci sarà un adeguamento verso l'alto delle prestazioni. Il livello da battere è quello del 4.0 litri V8 biturbo da 650 CV e 850 Nm, capace di bruciare lo 0-100 km/h in 3,6 secondi e di raggiungere i 305 km/h di velocità massima. Nessun cambiamento dovrebbe interessare la trasmissione, che vede il cambio automatico a 8 rapporti collegato a una trazione integrale. Come si vede, nessuna nuova informazione rispetto alla pubblicazione delle prime immagini sulla neve, quindi godetevi la gallery qui sotto...