Anticipazioni

IN AGENDA UNA GT A BATTERIE? All'inizio di quest'anno, Lamborghini ha presentato la roadmap che prevede come la casa automobilistica elettrifichi l'intera gamma entro la fine del 2024 e aggiunga un quarto modello nella seconda metà del decennio. Quest'ultimo sarà un esemplare 100% elettrico, ma il costruttore non ha svelato null’altro. Tuttavia, qualche rumor dalle stanze dei bottoni di Sant’Agata Bolognese è scappato e ci suggerisce che l’auto sarà una GT a batterie con una disposizione dei posti 2+2. Magari avrà le sembianze del concept Asterion LPI 910-4, come quello che vedete nelle immagini a corredo dell'articolo, ma oggi si sa ancora poco anche i media anglosassoni riportano che il modello è stato sviluppato in collaborazione con Audi e Porsche. A quanto pare sarà costruito sfruttando la nuova piattaforma SSP e, secondo quanto riferito, Lamborghini punta a farlo debuttare tra il 2025 e il 2027. Questa architettura andrà poco alla volta a sostituire le piattaforme del Gruppo come MQB, MSB, MLB, MEB e PPE.

Lamborghini verso l'elettrificazione: la futura GT a batterie sarà simile al concept Asterion LPI 910-4?

VEDI ANCHE

PIATTAFORMA “UNIVERSALE” Volkswagen ha precedentemente affermato che dovrebbe entrare in produzione nel 2026 e sarà “altamente condivisibile” poiché oltre 40 milioni di veicoli saranno costruiti con quel pianale nel corso del suo ciclo di vita. Quando la piattaforma è stata annunciata, il CEO di Audi Markus Duesmann ha dichiarato: “Introdurre la SSP significa sfruttare i nostri punti di forza nella gestione della piattaforma e sfruttare le nostre capacità per massimizzare le sinergie tra segmenti e marchi. A lungo termine, la nostra SSP ridurrà in modo significativo la complessità nella meccatronica”. E ha proseguito: “E permetterà un contenimento delle spese generali, di quelle per ricerca e sviluppo e diminuirà i costi unitari rispetto a MEB e PPE e consentirà di raggiungere gli obiettivi finanziari”.

Lamborghini verso l'elettrificazione: la nuova supercar a zero emissioni potrebbe debuttare nel 2027

MOTORE ELETTRICO CONDIVISO Nonostante non ci siano altre notizie riguardo la prossima supercar a zero emissioni di Lamborghini, per adesso ci dobbiamo accontentare di queste poche informazioni e non c'è dubbio che saranno utilizzati alcuni dei migliori motori elettrici e batterie disponibili (Audi RS e-tron GT? Porsche Taycan?) poiché la Casa italiana è uno dei marchi di maggiore prestigio di Volkswagen. L'attualità ci dice che la transizione verso l’elettrico coinvolgerà anche Lambo.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 28/09/2021