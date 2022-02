Lamborghini Sterrato: in video la Huracàn da rally sulla neve

Perché? Ma perché no, diciamo noi! La Lamborghini Sterrato, versione da rally della Huracan Evo, ci ha folgorato fin dalla sua prima apparizione sotto forma di rendering. Poche settimane orsono è stata la volta del muletto catturato sulle nevi del Circolo Polare Artico e ora ecco un video che la mostra in azione, con qualche sapiente drift sulla neve e il canto formidabile del suo V10 aspirato da 5,2 litri e 640 CV.

CHE COSA C'È SOTTO Della Lamborghini Huracàn Sterrato vi avevamo già svelato tutte le informazioni ufficiali, fin dall'epoca in cui non sapevamo se si trattasse solo di una provocazione o una concreta dichiarazione di intenti. Ora sappiamo che la Huracàn declinata in salsa off-road si farà veramente e c'è da immaginare che i numeri buttati lì fin dall'inizio dal Toro di Sant'Agata non fossero casuali. A caratterizzare la GT capace di affrontare il fuoristrada ci saranno un assetto rialzato di 47 millimetri, carreggiate maggiorate di 30 millimetri e pneumatici specifici, rinforzati, da 20 pollici. Oltre a una carrozzeria specifica in compositi e a estese protezioni in alluminio. La trazione? Integrale, naturalmente, ma con l'elettronica ricalibrata - leggi Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata (LDVI) - per meglio adattarsi ai fondi a bassa aderenza. Debutto atteso nel 2023: Urus, scansati proprio!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 08/02/2022