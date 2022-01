Lamborghini Huracán Sterrato: la supercar del Toro in salsa off-road

SUPERCAR IN SALSA OFF-ROAD Nel 2019 Lamborghini ha svelato una variante decisamente speciale della Huracán, la EVO, che si presentava con un pedigree tecnologico di tutto rispetto, che ne aumentava decisamente le prestazioni nei confronti della Huracán a quel tempo in gamma. Da lì era nato un concept che si ispirava al mondo del fuoristrada chiamato Huracán Sterrato Concept. Partendo da quella versione “EVOluta”, la Casa di Sant’Agata ha sviluppato un nuovo modello, che oggi sembra in vista della produzione. I nostri fotografi 007 hanno immortalato sulle strade ghiacciate del nord Europa i muletti durante i test sulla neve e ora possiamo guardarlo attentamente nella sua veste quasi definitiva. La supersportiva da off-road – passateci la definizione – preleverà il meglio dalla Huracán EVO e aggiungerà un po' di DNA della Urus per creare una supercar decisamente fuori dagli schemi e che avrà il compito di conquistare nuovi mercati.

Lamborghini Huracan Sterrato: dal concept alla produzione di serie per la supercar off-roadTRAZIONE INGTEGRALE E QUATTRO RUOTE STERZANTI L'auto sarà dotata di quattro ruote motrici, quattro ruote sterzanti e con il V10 capace di erogare 640 CV. Sarà più alta di circa 47 mm rispetto alla Huracán EVO e le ruote da 20 pollici monteranno pneumatici con una spalla più alta in modo che possano resistere alle sollecitazioni in fuoristrada. Naturalmente, la parte inferiore della Huracán Sterrato avrà una robusta protezione più estesa, con piastre speciali aggiunte al paraurti anteriore e posteriore che avranno il compito di proteggere la costosa carrozzeria mentre le minigonne laterali saranno rinforzate con dei pannelli in alluminio. Per lo stesso motivo, una protezione aggiuntiva contro i sassi è stata montata attorno al vano motore e sulle prese d'aria.

Lamborghini Huracan Sterrato: più alta di 47 mm per affrontare il fuoristradaCOSTRUZIONE CON MATERIALI COMPOSITI La Huracán Sterrato è persino dotata di parafanghi in fibra di carbonio e resina elastomerica dietro tutte e quattro le ruote e monta un paio di mancorrenti sul tetto, chissà mai che dobbiate portare la tenda da campeggio o un paio di mountain bike per i vostri svaghi nella natura. La show car del 2019 aveva le carreggiate più larghe di circa 30 mm, che richiedevano l'aggiunta di estensioni dei passaruota imbullonate alla carrozzeria, una caratteristica non visibile su questo particolare prototipo. Il tempo dirà se verranno aggiunti o meno in una fase di sviluppo successiva. Per adesso è tutto, ma siamo curiosi di vedere il modello definitivo salire su una duna del deserto o affrontare un guado in Amazzonia. Siete d’accordo anche voi?

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/01/2022