Lamborghini Huracàn Tecnica, sei tu? Scoprilo in diretta streaming

A metà strada tra Huracàn Evo e Huracàn STO. Cioè non così sbilanciata verso la pista, ma altrettanto sofisticata dal punto di vista telaistico e termodinamico. Nuova Lamborghini Huracàn Tecnica viene svelata ufficialmente oggi martedì 11 aprile 2022 alle ore 12: clicca qui sotto, quando è il momento, per scoprire in diretta video tutte le caratteristiche della nuova special edition di Sant'Agata. A monte della world premiere, alcune foto della presunta protagonista di giornata sotto tuttavia sfuggite in rete, anticipandone l'aspetto. Vedi l'immagine che pubblichiamo in copertina, postata su Instagram dall'utente wilcoblok. È proprio lei? C'è un solo modo per saperlo.

BORDOCAMPO Si rumoreggiava sulla possibilità del nome Huracàn JV Stradale, tuttavia la registrazione del marchio ''Tecnica'' lo scorso autunno, insieme a quello di Huracàn ''Sterrato'' - modello ''offroad'' del quale circolano già numerose testimonianze -, fanno propendere per la seconda ipotesi. Rispetto a STO e a Huracàn Evo, il bodykit includerebbe dunque un differente paraurti, un alettone posteriore simile a quello utilizzato dall'ormai fuori produzione Huracàn Performante, inoltre un grande diffusore, una copertura del motore personalizzata e un nuovo set di ruote. Sottopelle, invece, Huracàn Tecnica quasi sicuramente farcita della stessa configurazione del V10 aspirato da 5,2 litri da 640 CV e 565 Nm della STO, le cui proprietà verranno rigorosamente scaricate sempre sulle ruote posteriori. A risentirci a breve per l'identikit completo.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 12/04/2022