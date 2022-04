Nuova Lamborghini Huracàn Tecnica, spunta la data del reveal

La tempesta prima della quiete. In Lamborghini è in corso una rivoluzione di portata biblica: il V12 flirta con l'ibrido, il V10 manco è certo di arrivare al 2023, col successore (V8?) ibrido plug-in che incalza. E a proposito di ''baby Lambo'': se Huracàn apre le pratiche per il pensionamento, ciò non toglie che abbia ancora una mentalità da ragazzina. E l'energia per declinarsi in una o più special edition. Una delle quali vedrà la luce martedì 12 aprile, data individuata per la world premiere in streaming di quella che - con ogni probabilità - si registrerà all'anagrafe come Huracàn Tecnica. Non estrema come Huracan STO, ma quasi.

The first official showing of the newest Lamborghini is set for April 12th, 2022, at 12 pm CEST.

See you on https://t.co/vYFlwonACg and our YouTube channel. #Lamborghini pic.twitter.com/ohUEdXMsne — Lamborghini (@Lamborghini) April 4, 2022



CRYPTO LAMBO Si rumoreggiava sulla possibilità del nome Huracàn JV Stradale, tuttavia la registrazione del marchio ''Tecnica'' lo scorso autunno, insieme a quello di Huracàn ''Sterrato'' - modello ''offroad'' del quale circolano già numerose testimonianze -, fanno propendere per la seconda ipotesi. Il teaser ufficiale che sui social Lamborghini accompagna il ''save the date'' è criptico, limitandosi a mostrare il badge V10 su un coperchio del motore in fibra di carbonio. A conferma - almeno quello - che stiamo parlando di una Huracàn , non di una Aventador, non di una Urus.

IN MEDIO STAT VERITAS Stando alle voci di corridoio, Tecnica sarà un'altra versione hardcore della Huracan e condividerà molte componenti con la pazzesca STO, tranne probabilmente le appendici aerodinamiche più pistaiole. Rispetto a STO e a Huracàn Evo, Il bodykit potrebbe includere un differente paraurti, un alettone posteriore simile a quello utilizzato dall'ormai fuori produzione Huracàn Performante, inoltre un grande diffusore, una copertura del motore personalizzata e un nuovo set di ruote.

MOTORI A TUTTA Sottopelle, invece, Huracàn Tecnica quasi sicuramente farcita della stessa configurazione del V10 aspirato da 5,2 litri da 640 CV e 565 Nm della STO, le cui proprietà verranno rigorosamente scaricate sempre sulle ruote posteriori. Della top di gamma dovrebbe conservare anche i freni in carbonio-ceramica, mentre potrebbe preferire una messa a punto delle sospensioni leggermente meno ''strong''. Ancora qualche giorno di pazienza, e abbandoneremo tutti questi fastidiosi condizionali.

