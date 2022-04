Alfa Romeo Tonale, che voglia di pista. Eccola al GP Imola

Sappiamo come è fatta, quando sarà pronta per l'esordio sulle nostre strade, ora sappiamo pure quanto costa, almeno la special edition. A breve, vi racconteremo pure come va. La fase di prelancio, per Alfa Romeo Tonale, è fase di profonda eccitazione. E a mettere le ruote in pista, non ha resistito. E quale miglior occasione se non il Gran Premio Emilia Romagna, per intrufolarsi dai cancelli dell'autodromo di Imola e assaporare il gusto di una manciata di giri in circuito. Tonale un SUV compatto per palati fini: al volante, due alfisti d'eccezione, nientepopodimeno che i due piloti dell'Alfa Romeo F1 Team Valtteri Bottas e Zhou Guanyu.

L'EREDITIERA Alla vigilia del GP, tre esemplari di Tonale hanno formato un suggestivo tricolore sulla griglia di partenza, per poi percorrere il tracciato fianco a fianco, per un vero e proprio giro d’onore che è anche un simbolico tributo all’italianità sia del nuovo modello del Biscione, sia - in larghissima misura - del motorsport stesso. D'altra parte, corse in auto e Alfa Romeo sono espressioni collegate in modo indissolubile. Non fosse altro perché fu proprio Alfa, nel 1950, il primo Costruttore ad aggiudicarsi un'edizione del Campionato del Mondo di Formula 1. Passerella a Imola come un rito di buon auspicio: per Tonale, una gloriosa eredità da sostenere ma anche tutto l'entusiasmo per portare avanti una leggenda che ancora fa battere milioni di cuori.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 22/04/2022