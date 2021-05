AGGIORNAMENTI IN ARRIVO Ford ha lanciato una campagna di aggiornamento software OTA (Over-The-Air) per Mustang Mach-E (qui la sfida fra due Mustang elettriche), chiamato ''Power Up''. Il programma verrà lanciato dapprima negli Stati Uniti, anche se Ford ha affermato che le nuove funzionalità saranno presto disponibili anche per il mercato europeo. L’aggiornamento risolverà alcuni bug del sistema, garantendo una serie di miglioramenti per l’infotainment. Ford dichiara che buona parte degli interventi software minori saranno del tutto ''invisibili'' ai clienti, e verranno eseguiti in background, mentre gli aggiornamenti più rilevanti (che prevedono il riavvio del sistema) potranno essere programmati comodamente durante la notte o in un secondo momento. Se l'auto dovesse essere utilizzata quando è già pronto il nuovo update, il sistema SYNC 4 continuerà a funzionare il vecchio software, restando in attesa dell’installazione dell’ultima release.

FUNZIONALITÀ MIGLIORATE A breve, i proprietari europei di Mach-E (qui la nostra prova su strada) riceveranno Ford Sketch, un'applicazione per l’infotainment che consente di disegnare sul touchscreen principale e di accedere a dei giochi quando il veicolo è parcheggiato. Ford introdurrà inoltre anche nuovi servizi da remoto per preimpostare le stazioni radio, la navigazione e il monitoraggio della batteria. Il sistema di multimediale di Mustang Mach-E disporrà anche di un navigatore satellitare migliorato e di un'assistente vocale con elaborazione del linguaggio naturale. Mark Harvey, Director of Enterprise Connectivity di Ford, ha dichiarato: ''Gli aggiornamenti software sono comuni a miliardi di dispositivi digitali, ma non ancora per i veicoli. Gli aggiornamenti del software Ford Power-Up cambieranno davvero la situazione [...] Abbiamo investito in una tecnologia avanzata che si aggiorna mentre dormi, rendendo l'esperienza di guida migliore''.