ELETTRICHE DA SBALLO Ford sembra davvero ansiosa di mostrare al mondo intero tutto il potenziale dei suoi bolidi elettrici, confermando che anche una super-sportiva a batterie può essere divertente ed entusiasmante tanto quanto una tradizionale auto con motore a scoppio. La dimostrazione arriva da queste due eccentriche Mustang, rispettivamente una Mach-E 1400 e una Mustang Cobra Jet, entrambe full-electric. Tuttavia, quale delle due la spunterà in una classica dragrace all’americana sul quarto di miglio? Mustang Mach-E 1400 è stata presentata lo scorso luglio (qui la nostra prova di Mustang Mach-e AWD). Costruita attingendo a tutto il know-how della Casa americana, questo eseplare riceve tuttavia la spinta da ben sette motori elettrici, per una potenza combinata di 1.400 CV. Tre di questi si trovano nella parte anteriore mentre i restanti quattro sono posizionati sul retro - un’architettura che garantisce alla Mach-E 1400 la trazione integrale.

ASTENERSI DEBOLI DI CUORE Ad alimentare questa possente super-BEV (Battery Electric Vehicle) un pacco batteria da 56,8 kWh con celle prismatiche al nichel manganese cobalto. L'auto dispone di tre differenti configurazioni: pista, dragrace e Gymkhana. A sfidare la Mach-E, una bizzarra Mustang Cobra Jet elettrica. Svelata a pochi mesi di distanza da Mach-E 1400, Cobra Jet monta quattro propulsori elettrici per una potenza massima combinata di 1.502 CV, tutti scaricati sull’asse posteriore. Ford dichiara che l’auto può coprire il quarto di miglio a una velocità massima di 270 km/h in appena 8,27 secondi e come se non bastasse impenna meglio della Dodge Charger di Dominic Toretto! Nella prima manche, il pilota della Mach-E 1400 salta la partenza, mentre nella seconda gara Mach-E sfrutta uno start più brillante, ma Mustang Cobra Jet recupera in fretta lo svantaggio vincendo al fotofinish. Nella terza e ultima prova invece…beh per scoprirne il verdetto finale cliccate Play sul video a centro pagina.