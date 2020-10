EURO MUSTANG Ford porta alla Goodwood SpeedWeek Mustang Mach 1, la più potente: una limited edition per l'Europa, per chi è alla ricerca della massima performance. Scopriamola.

MASSIMA POTENZA Al centro c'è lui, naturalmente. Il motore. Un V8 5,0 litri, realizzato interamente in alluminio, da 460 CV e 529 Nm di coppia. Spiccano, in questa versione, anche il cambio manuale a 6 rapporti Tremec con frizione a doppio disco e il differenziale a slittamento limitato. Mach 1 è la prima Mustang in Europa disponibile con questo genere di cambio ad alte prestazioni, dotato della tecnologia rev-matching, per downshift più fluidi, e un sistema di raffreddamento dell’olio ottimizzato per la guida ad alte prestazioni. Per i meno puristi, invece, è possibile optare per una trasmissione automatica a 10 rapporti con un software ricalibrato.

PIÙ CORSAIOLA Non è solo la Mustang più potente, ma anche la più sportiva, da tutti i punti di vista. La Mach 1 presenta fino al 22% in più di deportanza rispetto alla Mustang GT, anche grazie al design del diffusore posteriore - condiviso con il modello Mustang Shelby GT500 - e al un sottoscocca più lungo, che incorpora alettoni pensati per dirigere i flussi aerodinamici dell’aria direttamente sui freni. Il sistema di sospensioni adattive MagneRide, che controlla elettronicamente il fluido all’interno della sospensione per gestire in tempo reale eventuali mutamenti delle condizioni della strada, è stato ricalibrato per performance ottimali, insieme a molle anteriori più rigide e a barre antirollio. Oltre alla nuova calibrazione EPAS dello sterzo elettronico, i sottotelai Mustang Shelby GT350 e GT500 contribuiscono a far sì che Mustang Mach 1 possa raggiungere una capacità di risposta dello sterzo mai vista prima. Il servofreno, infine, ha un tempo di risposta più rapido, promettendo prestazioni in frenata superiori. I cerchi in lega da 19’’ a 10 razze sono più larghi davanti e dietro di 0,5’’ e calzano pneumatici Michelin Pilot Sport 4.

INTERNI Gli interni sono caratterizzati da una combinazione di colori Ebony e dettagli in alluminio tornito Dark Engine, mentre i sedili sportivi in ​​pelle presentano elementi a contrasto di color arancione. Ogni esemplare presenta un esclusivo badge sul cruscotto con il logo Mach 1, battitacco dedicati e un nuovo display di avvio sul quadro strumenti digitale da 12’’. Le tecnologie dedicate a comfort e praticità includono sedili anteriori climatizzati, sistema di connettività Sync 3 con touchscreen e navigation system, audio premium B&O da 12 diffusori e modem FordPass Connect integrato per la connettività in movimento.

DISPONIBILITÀ E USCITA La Mustang di produzione più veloce mai offerta ai clienti europei, in edizione limitata a 57 esemplari per l’Italia, è disponibile nell’unica tonalità Fighter Jet Grey che richiama il design corsaiolo dell’auto originale. Ogni Mustang Mach 1 è numerata con un badge distintivo crescente in base al suo ordine di produzione. In merito all'effettiva disponibilità e al prezzo della nuova Mach 1, non ci sono ancora informazioni ufficiali.