CHI SI ACCONTENTA GODE La Ford Mustang Fastback del 1965 è un'auto elegante e ricercata, una vera ''muscle car'' americana dal curriculum illustre, insomma un pezzo di storia dell’automobile a stelle e strisce. Non sorprende che la star di Hollywood e pilota amatoriale Patrick Dempsey ne abbia ospitata una nel proprio garage. Per aiutarlo a trasformare la sua ''pony car'' nella hot rod dei suoi sogni, il preparatore Panoz Auto Development & JRD ci ha speso qualcosa come 3.900 ore di duro lavoro, investendoci circa 300.000 dollari. Ora, questo gioiello made in USA è all’asta. E il tempo stringe...

CUSTOM Completata nel 2008, la Fastback custom del 1965 monta una serie di componenti provenienti da altre Mustang (S197 e SN95) ed è spinta da un 4.6 litri V8 sovralimentato da 420 CV di potenza. Abbinato all’esuberante “ottovù”, un cambio manuale a sei marce Tremec T-56. All'esterno, la Mustang sfoggia una verniciatura nero brillante, cerchi Torq Thrust da 17” con pneumatici BFGoodrich G-Force Sport e luci posteriori completamente a LED. Alcuni anni dopo il termine dei lavori, Dempsey decise di venderla a Equus Automotive, che a sua volta vi apportò notevoli cambiamenti, aggiungendovi aria condizionata e alzacristalli elettrici. L’abitacolo venne inoltre rifoderato con rivestimenti in pelle nera, fu installata una nuova radio Becker Mexico Bluetooth dal look retrò e su volante e poggiatesta venne applicato il logo di Equus Automotive.

ALL’ASTA Sulla Ford Mustang Fastback del 1965 di Dempsey non mancano di certo i più basilari sistemi di sicurezza, che prevedono fra l’altro: ABS, controllo della trazione, cinture di sicurezza a tre punti e sistema di ritenuta per seggiolini sul divanetto posteriore. Panoz Auto Development & JRD ha provveduto inoltre a rafforzare alcuni elementi della carrozzeria, conferendo nel complesso maggior rigidità al telaio. Stando al contachilometri l’auto ha percorso 8.500 miglia, circa 13.680 km. L'attuale proprietario vive nello Utah e la possiede da circa tre anni, e ora decide di liberarsene. Il prezzo per portasela a casa? Stando a quanto riportato dal sito di aste d'auto Bring A Trailer, l’offerta più alta ha raggiunto i 75.000 dollari. Ma restano solo 6 giorni per mettersela in garage...