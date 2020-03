FRANTUMA RECORD? Guardatela bene: fra non molto, questa Mustang Shelby GT350R del 1965 potrebbe diventare la più costosa Mustang di sempre, sfondando l’astronomica cifra di 3,74 milioni di dollari. Questo è il parere dei giudici dalla Dana Mecum Auctions 33rd Original Spring Classic. La detentrice del record è, per il momento, la Ford Mustang GT “Fastback” verde Highlands, protagonista del film Bullitt, pellicola cult del 1968 con Steve McQueen. L’auto in questione è divenuta negli anni una vera icona a stelle e strisce, ed è andata all’asta proprio lo scorso gennaio.

AL VOLANTE KEN MILES La Mustang Shelby GT350R che vedete nelle foto è un prototipo con una storia che profuma di leggenda. Si tratta infatti della primissima Mustang con insegne del Preparatore Shelby ad aggiudicarsi una competizione motoristica. Esiste anche una foto di quella gara, scattata in bianco e nero il 14 febbraio 1965 al Green Valley Raceway, vicino Dallas, in Texas. Il volto del pilota si riesce solo a intravedere, ma senza ombra di dubbio si tratta di Ken Miles. Proprio lui, il protagonista della pellicola “Le Mans '66 - La grande sfida”.

ALL’ASTA L’auto fa parte della collezione John Atzbach e si basa sul telaio SR002, un vero e proprio pezzo di storia americana, visto che questo tipo di chassis è stato utilizzato dagli ingegneri Shelby come punto di partenza per svariati progetti e modelli. Un anno dopo la vittoria in Texas, l’auto venne venduta a un certo Bill Clawson, il quale dopo aver riscontrato alcuni problemi al motore decise di sostituirlo con quello di una Ford GT40 da competizione. Nel 2010, sotto la supervisione di John Atzbach, l’auto venne completamente restaurata e riportata alla configurazione originale del 1965, così come Miles l’aveva lasciata. Nel 2014 la Shelby GT350R si è aggiudicata il primo premio al concours d'elegance di Amelia Island. Il primo di una lunga serie…