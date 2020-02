SPETTACOLARE Se non l’avete visto al cinema (o non avete letto il libro), è arrivato il momento di recuperare Le Mans ’66 – La grande sfida (titolo originale Ford v Ferrari), il film con Matt Damon e Christian Bale. Una delle pellicole più belle della scorsa stagione, e una delle migliori di sempre per gli appassionati di automobili e di storia del motorsport. Il film ha anche vinto due premi Oscar per il miglior montaggio e il miglior montaggio sonoro.

UNA STORIA VERA Il film racconta la storia (vera) del progettista di automobili Carroll Shelby (Damon) e del temerario pilota inglese Ken Miles (Bale), che su spinta di Ford hanno realizzato la Ford GT40, macchina progettata con l’unico intento di sconfiggere lo strapotere Ferrari nel mondo delle corse, in particolare nella 24 Ore di Le Mans. Una storia avvincente, pur con le dovute licenze poetiche e un punto di vista fin troppo “americano”, raccontata con grande mestiere e un’eccellente prova per i due protagonisti (e non solo).

IN DIGITALE E FISICO Le Mans ‘66 - La grande sfida è disponibile dal 26 febbraio sulle principali piattaforme di streaming digitale (iTunes, Google Play, Chili, Rakuten.tv e TimVision); l’edizione fisica in Ultra HD 4K, Blu-ray e DVD arriverà invece nei negozi il prossimo 11 marzo.

EXTRA Nell’edizione fisica del film sono presenti alcuni extra da non perdere: