LA NOTTE DEGLI OSCAR Si è conclusa poche ore fa la cerimonia di premiazione della 92esima edizione degli Academy Awards, che ha visto il trionfo del film coreano Parasite (quattro statuette), e la prevedibile vittoria di Joaquin Phoenix come attore protagonista per la sua straordinaria performance in Joker.

SPAZIO ANCHE PER I MOTORI In mezzo a pazzi criminali, la lotta di classe in Corea, la Prima Guerra Mondiale vista in piano sequenza e gli anni Sessanta di Tarantino, c’è un po’ di spazio anche per i motori nella sfida Ford v Ferrari (il titolo originale del film), che racconta la battaglia avvenuta tra le due note Case automobilistiche nel 1966, alla 24 ore di Le Mans. Diretto da James Mangold e interpretato da Matt Damon e Christian Bale, il film si è aggiudicato due statuette cosiddette “tecniche”, quelle per miglior montaggio e miglior montaggio sonoro.

DA RECUPERARE Un film uscito un po’ in sordina, penalizzato anche da un titolo italiano che non rende giustizia alla storia che racconta, e che a noi della redazione è piaciuto davvero un sacco. Il nostro consiglio è di recuperarlo senza riserve non appena possibile (l’edizione home video è prevista per il prossimo 11 marzo).

TUTTI I VINCITORI A mo’ di curiosità, eccovi la lista completa dei vincitori della 92esima notte degli Oscar:

Miglior film - Parasite

Miglior regia - Bon Joon Ho per Parasite

Attrice protagonista - Renée Zellweger per Judy

Attore protagonista - Joaquin Phoenix per Joker

Attrice non protagonista - Laura Dern per Storia di un matrimonio

Attore non protagonista - Brad Pitt per C'era una volta... a Hollywood

Film d'animazione - Toy Story 4

Film straniero - Parasite (Corea del Sud)

Sceneggiatura originale - Parasite

Sceneggiatura non originale - Jojo Rabbit

Cortometraggio animato - Hair Love

Documentario - American Factory

Cortometraggio documentario - Learning to skateboard in a warzone

Cortometraggio - The Neighbor's Widow

Colonna sonora - Joker

Canzone originale - (I'm Gonna) Love Me Again - Rocketman

Fotografia - 1917

Effetti speciali - 1917

Trucco e acconciature - Bombshell

Scenografia - C'era una volta... a Hollywood

Costumi - Piccole donne

Montaggio - Le Mans '66 - La grande sfida

Sonoro - 1917

Montaggio sonoro - Le Mans '66 - La grande sfida