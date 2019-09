Autore:

Federico Sardo

LE MANS '66, UN NUOVO TRAILER Vi avevamo già parlato di quello che sicuramente è uno dei film più attesi della stagione da parte di tutti gli appassionati di macchine, ma ora è il caso di riparlare di Le Mans '66 - La Grande Sfida perché è arrivato un nuovo trailer, disponibile anche in italiano.

LA STORIA Il film, che in originale si intitola Ford v Ferrari, racconta la battaglia avvenuta tra le due note Case automobilistiche nel 1966, alla 24 ore di Le Mans. La storia è quella di Ford, guidata dal progettista Carroll Shelby e dal pilota inglese Ken Miles, scelti da Henry Ford II e Lee Iacocca per progettare una vettura che potesse sconfiggere l'eterna rivale Ferrari. L'idea era quella di vendicarsi del "gran rifiuto" di Enzo Ferrari che, sul punto di vendere la sua azienda al marchio americano, aveva poi improvvisamente cambiato idea. L'auto in questione sarebbe poi diventata la mitica Ford GT40, e in questa occasione evitiamo di rivelarvi come è andata a finire, anche se a dire il vero la storia è decisamente celeberrima.

BALE E DAMON NEL CAST Particolarmente interessante il cast della pellicola, che vede nei ruoli principali due star di prima grandezza: Ken Miles (il pilota) e Carroll Shelby (a capo del team di ingegneri dietro al successo di Ford) sono infatti interpretati rispettivamente da Christian Bale e Matt Damon. Anche se i primissimi nomi che erano girati a livello di indiscrezioni, quando il film era soltanto un'idea, erano addirittura quelli di Tom Cruise e Brad Pitt. Il film dura ben due ore e mezza, e anche il budget non è da poco: quasi 100 milioni di dollari. Inoltre, il voto medio assegnato al film dalle varie recensioni presenti sul famoso sito-aggregatore Rotten Tomatoes, che al momento sono 43, fa segnare un interessante 88%.

DATA DI USCITA ITALIANA Il film, girato dal regista James Mangold, uscirà nei cinema tedeschi il 14 novembre. Potrebbe essere la data di uscita per tutta l'Europa, ma il distributore italiano a oggi non ha ancora ufficializzato un giorno preciso, limitandosi ad annunciarlo "in autunno nei cinema".