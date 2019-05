Autore:

Federico Sardo

L’ANNUNCIO I Walt Disney Studios, a seguito della recente acquisizione delle produzioni di Fox, hanno annunciato il loro calendario per il futuro. Previsto per il 15 novembre (negli USA) l’atteso Ford v. Ferrari, il film che racconterà la battaglia avvenuta tra le due note case automobilistiche nel 1966, alla 24 ore di Le Mans.

LA GARA È la storia di una delle gare più famose di tutti i tempi, che sicuramente non lascerà indifferenti gli appassionati di motori. Una sfida nel campionato vetture sport con cui Ford voleva vendicarsi per il gran rifiuto di Enzo Ferrari. Il quale, a trattative ormai concluse, cambiò repentinamente idea, rifiutando di vendere la propria azienda al marchio americano.

ATTENZIONE SPOILER Per i più giovani e gli smemorati, nella 24 ore di Le Mans del 1966 la Ford GT40 colse un mitico triplete, con un arrivo in parata e i suoi piloti a occupare tutti i gradini del podio. E' un cambio di bandiera importante, visto che negli anni precedenti a dominare era stata la Ferrari. E il predominio Ford durerà anche nei tre anni successivi. Per un rapido ripasso della storia rimandiamo al video che pubblichiamo qui sotto.

IL REGISTA Il regista del film sarà James Mangold, in anni recenti autore di due film dedicati a Wolverine (l’omonimo titolo del 2013 e Logan del 2017), e in passato, tra le altre cose, dietro la macchina di un remake di Quel treno per Yuma (2007) e del fortunato Ragazze Interrotte (1999), con Winona Ryder e Angelina Jolie.

IL CAST Particolarmente interessante il cast della pellicola, che vedrà nei ruoli principali due star di prima grandezza: Ken Miles (a capo del team di ingegneri dietro al successo di Ford) e Carroll Shelby (il pilota) saranno infatti interpretati rispettivamente da Christian Bale e Matt Damon.

NEI PANNI DEL DRAKE Ci sarà poi anche un po’ di Italia sullo schermo, dal momento che Enzo Ferrari avrà il volto del nostro Remo Girone. Alcuni degli altri nomi che vanno a completare la lista degli attori di Ford v. Ferrari sono quelli di Caitriona Balfe, Noah Jupe e Tracy Letts nel ruolo di Henry Ford II.

USCITA ITALIANA Nonostante in passato si fosse parlato di un’uscita italiana il 5 di settembre, è molto improbabile che questo termine venga rispettato, considerato che l’uscita americana avverrà sicuramente a novembre. Allo stato attuale quindi non ci sono notizie ufficiali per quanto riguarda l’arrivo del film nelle sale del nostro Paese.