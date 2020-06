UNA LUCE NEL BUIO ''Forse un’inedita griglia anteriore e nuovi fari?'', ci chiedevamo quando vi abbiamo mostrato le foto spia della nuova Ford Mustang Mach 1, qualche mese fa. Le ultime immagini catturate dai nostri 007 ci aiutano a svelare qualcosa in più sulla versione pompata della muscle car americana (anche se a rigore sarebbe più corretta la definizione pony car).

LOOK GRINTOSO Erede dell'attuale Ford Mustang Bullit, la Ford Mustang Mach 1 dovrebbe raccoglierne il testimone nel 2021. Le camuffature nascondono il frontale, il che lascia presumere che proprio lì si concentrano le innovazioni in fatto di design. Al posteriore spiccano i 4 scarichi e un vistoso spoiler.

A BORDO Gli interni, a ben guardare, mostrano ancora componentistica presa in prestito dalla Bullit, come il volante e il pomello del cambio manuale a 6 marce. Una dotazione provvisoria o alla fine si deciderà di mantenere il logo Bullit? Per il momento l'ipotesi più accreditata è che le componenti che vedete qui siano provvisorie, anche perché se così non fosse sarebbero probabilmente ben più nascoste all'occhio dei fotografi.

LA SCHEDA TECNICA PRESUNTA Le nostre fonti riportano che sotto al cofano della Mustang Mach 1 - continuiamo a chiamarla così, per ora - troveremo il V8 da 5,0 litri portato a 522 CV di potenza e 610 Nm di coppia, quindi con quasi 70 CV e quasi 90 Nm in più della Bullitt attuale. Chiaramente con un cambio manuale a 6 marce come mostrato dalle immagini che trovate nella gallery. Per una conferma non c'è che aspettare la presentazione ufficiale, che secondo le nostre fonti dovrebbe avvenire verso la fine del 2020. Stay tuned!