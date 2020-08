I AM LEGEND L’abbiamo vista scorrazzare per le strade deserte di una New York post apocalittica nella pellicola ''Io sono leggenda'' con Will Smith. Ora la Mustang Shelby GT500 protagonista del film del 2007 finisce all’asta. Durante le riprese erano stata messe a disposizione della troupe sei modelli identici, cinque dei quali probabilmente rottamati al termine dei lavori. La Shelby GT500 che vedete nella gallery è dunque l’ultimo esemplare sopravvissuto al passare del tempo e oltre ad essere stata guidata da Will Smith in persona è stata utilizzata anche per diversi beauty shots.

ALL’ASTA Secondo quanto riportato da eBay, l’auto sarebbe ancora intestata alla casa di produzione e attualmente si troverebbe nella cittadina di New Milford, nella contea di Litchfield, nello Stato del Connecticut (USA). Sottoposta regolarmente a manutenzione periodica, questa particolare Shelby GT500 ha percorso un totale di 10.629 km, il che la rende un modello estremamente appetibile per collezionisti e amanti del mondo del cinema. Impossibile non subire il fascino della sua carrozzeria rosso brillante, che si abbina alle stripes a contrasto bianche e ai cerchi in lega color argento. I rivestimenti interni sono in pelle bicolor nera e rossa e sul cruscotto è presente una targhetta con la firma di Carroll Shelby.

QUANTO VALE? A spingere la Mustang Shelby GT500 provvede un possente 5,4 litri V8 sovralimentato, che eroga la bellezza di 500 CV di potenza e 651 Nm di coppia. Il cambio è un manuale sei marce e la trazione è rigorosamente posteriore. Come anticipato, l’auto è finita all’asta su eBay, ma nel caso foste davvero interessati potete sempre rivolgervi al rivenditore (qui il sito web in questione), sapendo che il prezzo di partenza non è poi così accessibile: 85.000 dollari per portavela a casa, all’incirca 72.000 euro.