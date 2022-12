Kia EV6 più affidabile di Tesla tra le auto elettriche? Lo studio

Già vincitrice del titolo ufficiale Auto dell'Anno 2022, la Kia EV6 ci aveva molto ben impressionato in occasione del confronto con la Mercedes EQB (qui il video). Ora un'altra valutazione lusinghiera le viene dalla famosa associazione di consumatori americana Consumer Reports, che al termine di uno studio in cui esaminava i giudizi degli acquirenti di auto elettriche l'ha nominata BEV più affidabile sul mercato. Anche se il suo risultato non è ancora consolidato: vediamo perché.

Kia EV6: la versione GT-Line

LA VITTORIA AI PUNTI Netto il trionfo della Kia EV6, che come direbbe Albus Silente ''vince la coppa delle case'' con 84 punti, contro i 53 punti della rivale più vicina: la Tesla Model 3, che di suo è giudicata la più affidabile tra i modelli di Elon Musk. Segue, con la medaglia di bronzo, la Nissan Leaf con 50 punti: l'auto elettrica dalla carriera più lunga, che quindi potrebbe in teoria essere la più collaudata. Ed è proprio per via della longevità che il trionfo della Kia rimane, per ora, in sospeso.

Nuova Tesla Model 3: piccoli affinamenti al design

UNO STUDIO PARZIALE Va detto infatti che, come tutte le ricerche che si basano sui sondaggi, anche quella di Consumer Reports è condizionata dal numero dei partecipanti e dall'entusiasmo degli stessi. La Kia è entrata in commercio solo nel 2021 e la casistica a essa relativa è poco affidabile perché viziata da un numero di veicoli ridotto, dalla giovane età e pure dall'entusiasmo degli acquirenti, che potrebbero essere particolarmente orgogliosi del loro ultimo acquisto.

Nissan Leaf 2022: visuale di 3/4 anteriore

NEL FRATTEMPO Insomma ci vorrà qualche anno per avere della situazione un quadro davvero affidabile (il quadro, non l'auto). Il punto sarà scoprire se la crossover sportiva coreana saprà reggere bene il peso degli anni, oppure se comincerà a manifestare guasti e difettosità a lungo termine. Mentre aspettiamo che la Kia EV6 invecchi, le più consigliate tra le elettriche da Consumer Reports rimangono la Tesla Model 3 e la Nissan Leaf: la prima per la rete di ricarica Supercharger, che negli USA è di gran lunga la migliore, e la seconda per il rapporto prezzo-contenuti.

Colonnine di ricarica Tesla Supercharger: la rete top negli USA

MEGLIO ANCORA LE AUTO TRADIZIONALI Una notizia che emerge con certezza dallo studio di Consumer Reports è che, contrariamente alle aspettative di molti, le auto elettriche sono di gran lunga meno affidabili delle auto a motore tradizionale. Chi si aspettava che sarebbero state avvantaggiate dalla minore complessità di motori e trasmissioni dimentica la complessità dei sistemi elettronici e di quanto più spesso le grane sperimentate con qualunque genere di dispositivo - dall'auto agli elettrodomestici - sono causate dall'elettronica e non dalla meccanica.

Batterie, il nuovo regolamento dell'Unione Europea: le batterie sotto il pianale di una Nissan Leaf

I PROBLEMI DELLE ELETTRICHE I problemi lamentati dai proprietari di auto elettriche vanno da quelli associati ai pacchi batteria alla ricarica, dai motori elettrici stessi ai complessi sistemi di riscaldamento e raffredamento che devono funzionare senza il supporto di un motore termico. L'auto elettrica, del resto, pur avendo una storia non meno lunga di quella a motore a scoppio (i primi progetti sono datati 1832) è oggi una tecnologia di frontiera e paga qualche errore di gioventù delle case automobilistiche, che su pistoni e ingranaggi hanno un'esperienza molto più solida. Diamogli tempo di imparare e vediamo che succede.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 30/12/2022