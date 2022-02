Car of the Year 2022, scopri il vincitore in diretta streaming

Sette sorelle, un solo credo: propulsione elettrica, con l'eccezione di un modello che alla spina già in realtà si è collegato almeno in parte. Giunge il grande giorno della cerimonia di incoronazione dell'Auto dell'Anno: l'atto conclusivo del concorso del ''Car of the Year 2022'' si svolge oggi lunedì 28 febbraio 2022 a Ginevra: Clicca Play qui sotto e segui insieme a noi l'evento in streaming video.

VEDI ANCHE

LE MAGNIFICHE 7 Per la prima volta, la quasi totalità delle candidate al prestigioso riconoscimento appartiene alla categoria delle elettriche pure. Salvo che a conquistare il punteggio massimo assegnatole dai 61 membri della giuria, provenienti da 23 Paesi, sia proprio l'outsider, il 59esimo modello a incidere il prorio nome nell'albo d'oro del Car of the Year - e a succedere a Toyota Yaris, vincitrice dell'edizione 2021 - sarà un veicolo a emissioni zero. Ecco la lista delle 7 finaliste.

Cupra Born

Ford Mustang Mach-E

Hyundai Ioniq 5

Kia EV6

Peugeot 308

Renault Mégane E-Tech

Škoda Enyaq iV

Car of the Year 2022: foto di gruppo prima del verdetto

6 CONTRO 1 Come si evince è solo Peugeot 308 - disponibile in versione benzina, diesel o ibrida plug-in - a scartare dalla carreggiata delle full electric e a difendere la propulsione termica. Almeno per ora, dal momento che a partire dal 2023 anche la compatta del Leone esprimerà una versione 100% elettrica. Per il terzo anno di fila, come noto, il Salone di Ginevra (organizzatore del concorso) marca visita: resiste uno degli appuntamenti clou. Sintonizziamoci all'ora X per conoscere in diretta il nome della nuova campionessa.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/02/2022