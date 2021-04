DA TUTTO IL MONDO Novantatré giurati da 24 paesi diversi, riuniti per premiare le migliori innovazioni nel campo dell’automobile. Quest’anno il riconoscimento World Car of the Year è andato a Volkswagen ID.4, “sorella maggiore” di ID.3 (qui la nostra prova video), l’ultima arrivata della nuova famiglia di vetture elettriche della casa di Wolfsburg. Entrambi i modelli sono basati sulla piattaforma modulare MEB, specifica per le auto a batteria, la stessa di Audi Q4 e-tron e Skoda Enyaq. Tra una settimana esatta verrà presentata anche ID.4 GTX, la versione ad alte prestazioni del SUV elettrico, con un motore per asse e trazione integrale.

IL VIDEO A causa della pandemia da Covid19 che ancora attanaglia il pianeta, quest’anno la cerimonia di premiazione della 17esima edizione si è svolta solamente online, in diretta streaming sul canale della manifestazione. La potete recuperare qui sotto:

WORLD CAR OF THE YEAR - VOLKSWAGEN ID.4

LE MOTIVAZIONI Per poter partecipare al World Car of the Year, le auto devono essere prodotte almeno in diecimila unità all’anno, e disponibili sui mercati di almeno due continenti. I giurati hanno lodato l’attenzione all’ambiente dell’auto, che ovviamente non ha emissioni dirette di inquinanti nell’aria, ma anche le sue novità tecnologiche, a cominciare dall’head-up display a realtà aumentata (disponibile come optional). Ancora, la possibilità di aggiornare l’auto “over the air”, una funzione che ID.4 mette a disposizione per prima su auto di grande produzione, già dall’estate.

LA QUINTA COPPA È la quinta volta che Volkswagen sale sul gradino più alto del podio del World Car of the Year:

2009: Golf

2010: Polo

2011: up!

2013: Golf

2021: ID.4

LE DICHIARAZIONI “Siamo particolarmente contenti del riconoscimento ottenuto da ID.4”, ha commentato Ralf Brandstätter, CEO di Volkswagen. “Non solo perché è uno dei premi dedicati all’auto più prestigiosi al mondo, ma anche perché la giuria ha riconosciuto i meriti di una grande idea e di un grande team”.

PERSONA DELL’ANNO - AIKO TOYODA

La giuria ha premiato anche Akio Toyoda, presidente di Toyota, come World Car Person of the Year per il 2021, per la sua capacità di mantenere in attivo la compagnia nel 2020, nonostante la pandemia globale, salvaguardando i posti di lavoro dei suoi dipendenti. Ancora, a lui il merito di aver iniziato la costruzione di Woven City, prototipo in scala reale di una possibile città del futuro. Il tutto senza rinunciare alle gare in auto, la sua grande passione.

LE POLEMICHE Toyoda aveva scatenato un mezzo putiferio nei mesi scorsi per le sue parole dure contro un certo modo di intendere l’auto elettrica (il riferimento velato era proprio nei confronti di marchi come Volkswagen, che ha vinto il premio quest’anno. Quando si dice l’ironia). Toyota, che ha già vinto il premio Car of the Year con la sua piccola Yaris, ha presentato nei giorni scorsi il concept BZ4X del suo primo SUV elettrico.

E PER IL 2022? Giuria e organizzazione sono già al lavoro per l’edizione del prossimo anno, la cui principale novità sarà l’introduzione di un premio specifico per il World

Electric Vehicle of the Year, dedicato esclusivamente alle auto elettriche.