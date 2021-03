UN'ALTRA ID Volkswagen sta lavorando duramente per ampliare la gamma dei veicoli elettrici e, dopo ID.3 – forse anche in versione cabrio – ID.4 e il SUV coupé ID.5 pare sia al lavoro per una più piccola elettrica enty level: sembra logico aspettarsi, quindi, ID.1 e il ''fratello'' crossover ID.2 per completare la gamma.

UN'ELETTRICA ALL'ANNO L'amministratore delegato di Volkswagen, Ralf Brandstätter, ha dichiarato che la casa di Wolfsburg presenterà un'auto elettrica all'anno da qui al 2024: si parte con ID.6, solo per la Cina, nel 2022, passando all'ID.5 coupé-crossover nel 2023 e poi all'ID.Buzz nel 2024. Nel 2025, quindi, potrebbe essere tempo di ID.1, piccola elettrica che, stando alle indiscrezioni, attaccherebbe il mercato a circa 20.000 euro. E a quel punto sarà la volta del progetto Trinity.

PIATTAFORMA E BATTERIE Sotto il vestito la piccola citycar elettrica avrà la piattaforma MEB-lite e batterie più piccole, fino a 45 kWh, schierandosi a fianco di Polo e T-Cross con motore a combustione. L'arrivo di ID.1 e ID.2 dovrebbe portare al pensionamento della VW e-UP e, al contempo, all'arrivo di equivalenti versioni elettrificate per i marchi del Gruppo, vale a dire Seat, Skoda e Cupra.