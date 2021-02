CITTADINA MODELLO Minima spesa, massima resa. Per il rapporto prezzo/autonomia più vantaggioso dell'intera gamma, almeno per tutti coloro che solo di rado guidano fuori città. Non a caso è City, il nome della nuova edizione base dell’offerta di Volkswagen ID.3, compatta elettrica (hai già guardato l'esilarante contro-prova del sig. Ernesto Carbone?) che da febbraio 2021 rivoluziona (come vedremo) l'intera offerta allestimenti.

IN CIFRE La base tecnica Pure Performance su cui è realizzata ID.3 City prevede dunque una batteria da 45 kWh di capacità netta, con ricarica rapida di serie fino a 100 kW in corrente continua DC, e il solito motore elettrico posteriore da 150 cv. Inferiore rispetto a ID.3 58 kWh (420 km), di cui vi riproponiamo la nostra prova video, l’autonomia è significativamente più elevata di quanto in precedenza anticipato dalla Casa: fino a 350 km nel ciclo di omologazione WLTP. Più che dignitose anche le prestazioni, con l’accelerazione da 0 a 100 km/h coperta in 9 secondi, mentre la compatibilità con le colonnine ad alta potenza permette di recuperare oltre 200 km di autonomia in circa 20 minuti. Il caricatore di bordo per la corrente alternata AC supporta invece fino a 7,2 kW e permette, pertanto, di ricaricare tramite wallbox l’80% della batteria in circa 5 ore.

ACCESSORI Pur trattandosi della versione d’accesso, ID.3 City include una dotazione già completa: cruise control adattivo ACC, Front Assist con frenata di emergenza e riconoscimento pedoni e ciclisti, assistente al mantenimento di corsia Lane Assist, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, climatizzatore automatico Climatronic, Driving Profile Selection, accensione senza chiavi Keyless Go, illuminazione ambiente interna, fari a LED anteriori e posteriori, connettività smartphone Wireless App-Connect, Car2X, Natural Voice Control, aggiornamenti software online e strumentazione digitale Digital Cockpit Pro. A questi equipaggiamenti si aggiungono, sempre di serie, i contenuti dei pacchetti Infotainment (navigatore satellitare Discover Pro, ricarica wireless per smartphone e predisposizione telefono comfort) e il pacchetto Comfort (consolle centrale con chiusura a tendina, retrovisori esterni ripiegabili, sedili e volante rivestito in pelle riscaldabili).

ALLA CASSA Volkswagen ID.3 City in vendita al prezzo di listino di 34.800 euro (-4.100 euro rispetto a ID.3 Life, la precedente entry level), cifra cui vanno sottratti fino a 10.000 euro grazie agli incentivi statali, importo quindi sempre più competitivo anche nei confronti di un modello equiparabile a combustione interna. Senza contare i successivi vantaggi in termini di costo al chilometro e di minore manutenzione che distinguono qualsiasi auto elettrica.

RIMPASTO Con l'ingresso sul mercato di ID.3 Ciy, si rimodula l'intera gamma ID.3 per l'Italia: le versioni equipaggiate con batteria di capacità intermedia, quella da 58 kWh, passano infatti da sei a tre. Pertanto, ora l'offerta comprende versione City con batteria da 45 kWh, versioni Life, Business e Tech con batteria da 58 kWh, infine versione Tour con batteria da 77 kWh.