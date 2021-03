FUORI DI TESTA Un esempio esiste già e si chiama Smart EQ ForTwo Cabrio (senza dimenticare Tesla Roadster, ma è un segmento a parte). Una ipotetica ID.3 Cabriolet non si fregerebbe insomma del titolo di antesignana di categoria, a meno che la categoria non venga circoscritta alle scoperte elettriche a 4 posti. Zero emissioni, zero rumore, tranne quello generato da correnti d'aria tra i capelli: ID.3 Cabrio s'ha da fare oppure no? Se lo chiede anche Volkswagen, che contestualmente alla pubblicazione dei primi bozzetti, invita il pubblico a fornire la propria opinione, prima di calarsi a testa bassa sul progetto. Sempre che il Gruppo non ''bluffi'', e in realtà il prodotto lo abbia già bell'e che pronto...

quiet, smooth, open: We‘re thinking about an e-convertible, maybe an #VWID3 convertible. What do you think? pic.twitter.com/cfLHu3OGa9 — Herbert Diess (@Herbert_Diess) March 1, 2021



SONDAGGIO Che il piano sia già stabilito, oppure ancora no, di ID.3 Cabrio sia il CEO Volkswagen Ralf Brandstätter , sia il CEo del Gruppo Herbert Diess, ora diffondono in prima persona, sui propri profilo social, due rendering ufficiali. Brandstätter non parla di date (che sia il 2022?), limitandosi a descrivere quella di una compatta elettrica cabriolet ''un'idea molto allettante''. L'ipotesi più probabile è che il marchio stia ancora misurando il grado di popolarità di un oggetto simile, e che ne deliberi la produzione solo in caso di reazione complessivamente positiva. Voi, ad esempio, come la trovate? E come la troverebbe l'ipercritico Ernesto Carbone?

SAI CHE SACRIFICIO In attesa di conferme, i render raffigurano ID.3 Cabriolet come una ID.3 privata sia del tetto rigido, sia anche delle porte posteriori. Per fare spazio alla capote in tessuto, il portellone standard verrebbe sostituito da una componente più corta, incernierata verso il basso come Mini Cabrio. Entrambe queste modifiche influenzerebbero sia lo spazio a disposizione dei passeggeri posteriori, sia la capacità del bagagliaio, che da un volume di 385 litri calerebbe a circa 200 litri. Ma non è certo la capacità di carico, il primo motivo di acquisto di una decapottabile. Il prezzo? Facciamo una soglia d'ingresso a quota 40.000 euro (incentivi esclusi).

GEMELLE DIVERSE Sempre ovviamente basata sulla nuova piattaforma MEB, ID.3 Cabriolet avrebbe infine accesso agli stessi motori elettrici e agli stessi pacchi batteria della sorella hatchback. Il modello City entry-level sarebbe perciò dotato di una batteria da 45 kWh e di un motore elettrico da 150 cv montato sulle ruote posteriori. E come ID.3 hardtop, anche ID.3 open-top potrebbe venire declinata nella variante Pro Performance con motore elettrico da 204 cv. Il peso aggiuntivo dovuto agli inevitabili rinforzi alla scocca ridurrebbero l'autonomia: gite al mare solo se si abita in prossimità della costa. Ma vuoi mettere il gusto di strisciare a testa fuori per il centro storico senza emettere né gas di scarico, né suoni?