ARRIVA IL TERZO MODELLO A BATTERIE Volkswagen prosegue a spron battuto la sua offensiva globale a zero emissioni e dopo ID.3 e ID.4, già a listino, ecco arrivare il terzo modello della famiglia elettrica, la ID.6, che sarà svelata in occasione del Salone dell’Auto di Shanghai, in Cina. Non a caso la nuova elettrica debutterà in quel Paese, poiché per adesso non ne è prevista la commercializzazione sui mercati occidentali, infatti tutto dipenderà dall’accoglienza e dall’interesse verso questo nuovo modello da parte del pubblico di tutto il mondo, ma non è da escludere un suo ingresso nella gamma europea o americana.

UN SUV IN DUE VARIANTI Ma conosciamo più da vicino la nuova ID.6, che si presenta in due versioni: ID.6 CROZZ, che viene prodotta nel nord della Cina e ID.6 X, costruita nella parte meridionale del Paese. Il SUV elettrico tedesco può ospitare fino a sette persone e ha sulle spalle l’onere di far diventare Volkswagen il marchio più ricercato per la mobilità sostenibile in Cina. Come le più compatte ID.3 e l'ID.4, anche ID.6 si basa sulla piattaforma modulare MEB, le due batterie disponibili si trovano sotto il pianale e hanno una capacità di 58 o 77 kWh e consentono un'autonomia compresa tra 436 e 588 km (ciclo di omologazione cinese NEDC). Nella versione più performante la ID.6 accelera da 0 a 100 km/h in 6,6 secondi per una velocità massima di 160 km/h. L'ID.6 è lunga 4,88 metri e grazie a ulteriori 30 centimetri di lunghezza rispetto all'ID.4, ospita una terza fila di sedili.

INTERNI SPAZIOSI E ALL’AVANGUARDIA L’abitacolo offre ampio spazio ai passeggeri e la plancia si distingue per l’assenza di pulsanti e interruttori fisici e trova spazio un display da 12 pollici con touchscreen e controllo vocale. Lato sicurezza oltre ai tradizionali sistemi di assistenza raccolti nell’IQ.Drive, anche sulla ID.6 troviamo la sottile striscia luminosa sotto il parabrezza, che fornisce al guidatore un supporto intuitivo durante la guida e come optional c’è l’head up display con la realtà aumentata. La ID.6 sarà prodotta nei due stabilimenti di Anting e Foshang e sarà un modello strategico per raggiungere l'obiettivo del marchio di produrre, entro il 2030, almeno il 50% delle vendite di auto elettriche in Nord America e Cina e almeno il 70% in Europa.