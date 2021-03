PRIMO PREZZO Non siamo ancora ai livelli di un'auto davvero popolare, ma tra i SUV elettrici di medie dimensioni Skoda Enyaq iV (qui l'approfondimento e il video) abbassa l'asticella del prezzo. Entra infatti a listino la variante Enyaq 50 iV con un prezzo d'attacco di 35.950 euro, prima di applicare eventuali incentivi. Il prezzo IVA esclusa inferiore a 30.000 euro candida poi questa nuova versione allo sconto del 40% per i clienti con ISEE inferiore a 30.000 euro: sconto annunciato nella Legge di Bilancio 2021 ma ancora in attesa di conferma .

AUTONOMIA E PRESTAZIONI Per la cifra suddetta, Skoda Enyaq 50 iV mette sul piatto una batteria da 55 kWh lordi (pari a 52 kWh netti) che consentirebbe, secondo le misurazioni del ciclo WLTP, fino a 361 km di autonomia. Il motore eroga 148 CV e consente una velocità massima autolimitata a 160 km/h – uguale a quella delle altre Enyaq, compresa la Sportline – con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 11,3 secondi.

MISURE E DOTAZIONI DI SERIE Lunga 4,65 m, Skoda Enyaq ospita cinque passeggeri e il bagagliaio ha una capacità da 585 a 1.710 litri reclinando i sedili posteriori. Le dotazioni della entry level comprendono luci full LED, avviamento keyless KESSY, climatizzatore automatico bi-zona, Apple CarPlay e Android Auto con connettività via cavo e wireless (per gli smartphone compatibili), con schermo da 10” per l'infotainment. Tra gli aiuti alla guida sono di serie il mantenimento attivo della corsia Lane Assistant, la frenata automatica Front Assistant con riconoscimento di pedoni e ciclisti, il regolatore di velocità e il sistema di chiamata automatica di emergenza con Service Proattivo per l’intera vita del modello.