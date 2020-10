REGALO DI COMPLEANNO Ed eccola, finalmente, la nuova Skoda Enyaq iV, SUV 100% elettrico che rilancia le ambizioni della Casa boema dopo il primo approccio al mercato con la super compatta Citigo iV. La nuova Enyaq si è svelata lentamente, prima attraverso rumors, teaser e prototipi. Poi, mostrata in grande stile con la presentazione live streaming di settembre come ciliegina sulla torta dei 125 anni di Skoda. C’era addirittura il Primo Ministro della Repubblica Ceca.

A TU PER TU CON IL SUV ELETTRICO Oggi, invece, ci siamo noi in sua compagnia. L’abbiamo vista dal vero e toccata con mano per capire come è fatta dentro e fuori, in attesa di provarla su strada e capire come se la cava nel traffico. Devo dire che questo SUV lungo (4,65 metri) mi aveva impressionato per stile e qualità costruttiva, ma era tutto filtrato dallo schermo del computer e dalle luci sfavillanti del palcoscenico virtuale. Trovo, adesso, una Skoda che ha fatto un grande passo avanti, a partire proprio dal design, affilato, quasi sportivo, certamente inconsueto per un modello della Casa boema. Gran lavoro quello degli stilisti: non è per niente facile coniugare un look così audace con interni tanto accoglienti.

INTERNI SPAZIOSI E FINTURE AL TOP L’abitacolo è un’altra piccola perla. Associare il marchio al concetto di entry level del Gruppo Volkswagen come accadeva fino a qualche anno fa è, quantomeno, fuori luogo. La scelta dei materiali e delle lavorazioni, anche eco sostenibili, è di elevata qualità. L’accostamento delle finiture è ricercato e si possono creare fino a dieci ambiti tematici. Sedersi al volante, apprezzare l’abitabilità e tutte le piccole, grandi trovate per migliorare la vita a bordo è un’esperienza piacevole. Inutile soffermarsi su infotainment, ADAS, batterie, motori, tempi di ricarica e allestimenti. Trovate tutto, ma proprio tutto, nell’approfondimento super completo con cui abbiamo presentato il SUV a zero emissioni di Skoda.

QUANDO ARRIVA E QUANTO COSTA? La forbice di prezzi varia da circa 35.000 euro della versione Enyaq 50 iV con batteria da 55 kWh, fino a circa 46.000 euro della Enyaq 80 iV con batteria da 82 kWh. Sul sito di Skoda è giù attivo un link per avere la prelazione una volta aperti gli ordini versando una caparra di 500 euro. Prime consegne dalla primavera del 2021.