FABIA REVOLUTION Da ''Simply Clever'' a ''Simply Surprising''. Skoda Fabia di nuova generazione stupirà: sia per il suo design, sia per le proprierà dinamiche, sia infine per il tasso di tecnologia di bordo, mai così completo sull'utilitaria ceca. Queste, almeno, le impressioni di chi ha avuto l'occasione di vederla in anteprima: il portale ceco auto.cz si rivela infatti come la Fabia che farà la sua comparsa nei prossimi mesi (estate 2021?) sia stata sviluppata con lo stesso linguaggio stilistico di Skoda Scala e Skoda Octavia di nuova edizione. Ed è una news molto rassicurante.

ANTEPRIMA All'esterno, Skoda Fabia 2021 sarà probabilmente caratterizzata da un'ampia griglia superiore con doppie lamelle, fari a LED all'anteriore e al posteriore, cerchi in lega da 18 pollici, lettering Skoda a tutta larghezza sul portellone. I punti salienti degli interni dovrebbero a loro volta includere quadro strumenti virtuale da 10,25 pollici, tetto apribile panoramico, sistema di infotainment touchscreen con rivestimento in vetro da 8 pollici, illuminazione ambientale a LED e altro ancora. Monta la curiosità.

POLO DOCET Come le cugine VW Polo, Seat Ibiza e Audi A1, Skoda Fabia atto quarto siederà sulla piattaforma MQB A0, abbandonando finalmente il suo vecchio pianale. Aspettiamoci perciò anche motorizzazioni, trasmissioni ed elettronica condivisi con le segmento B del Gruppo. A differenza del modello attuale, nuova Fabia potrebbe semmai escludere la carrozzeria station wagon. Il prototipo è in fase avanzata di collaudo, peccato che le foto spia immortalino un muletto ancora camuffato in modo assai pesante, specie all'avantreno.

MOTORIZZAZIONI La gamma partirà così con l'unità benzina 1.0 MPI da 65/75 cv (a meno che il motore entry level non venga soppresso) e includerà anche le unità 1.0 TSI 95/115 cv, 1.5 TSI-Evo 150 cv (anche mild hybrid?), inoltre il 1.6 diesel da 80/95 cv e l'immancabile variante bi-fuel a metano 1.0 G-TEC 90 cv. Accoppiamenti con cambio manuale a 5 marce, manuale a 6 marce e automatico a doppia frizione DSG a 7 marce. Stay tuned.