RUMORI SINISTRI Dimmi che rumore fai e ti dirò quale problema hai. Il reparto After Sales di Skoda e Skoda Auto DigiLab stanno sperimentando una nuova app per smartphone (Sound Analyzer) che utilizza l'intelligenza artificiale (AI) per identificare rapidamente e con precisione la necessità di eventuali interventi di assistenza. Il programma registra i rumori prodotti dal veicolo mentre è in funzione e li confronta con modelli sonori memorizzati. In caso di discrepanze, l'app utilizza un algoritmo per determinare di quale noia si tratti, e come possa essere risolta.

LA DIAGNOSI DEL FUTURO Sebbene il principio sia molto complesso, il suo funzionamento è in realtà piuttosto intuitivo: i suoni emessi mentre il veicolo è in movimento vengono registrati da uno smartphone o un tablet, un algoritmo converte prima il file audio in uno spettrogramma che rappresenta visivamente i segnali acustici, quindi confronta la registrazione con modelli prearchiviati. Il software è in grado di riconoscere dieci schemi differenti, con una precisione di oltre il 90%, anche per componenti come lo sterzo, il compressore del climatizzatore, le frizioni nel cambio automatico DSG e altri pattern sonori. L'app Sound Analyzer è già stata testata in 14 Paesi, un totale di 245 concessionari Skoda hanno già preso parte al progetto pilota.