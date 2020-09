IL BELLO DELLA DIRETTA L'appuntamento è per martedì 1 settembre alle 19:00: a quell'ora, nel riquadro qui sotto, inizierà la diretta video da Praga della world premiere in cui debutterà ufficialmente Skoda Enyaq iV. Parliamo del primo SUV elettrico della Casa boema, che verrà presentato in live streaming con innovative riprese effettuate tramite telecamere a 360 gradi, che ''daranno la sensazione di trovarsi fisicamente nel luogo dell'evento'', dice Skoda.

SALONE VITRTUALE Il padiglione virtuale sarà accessibile ai visitatori venti minuti prima della presentazione e rimarrà a disposizione per due ore dopo l'evento: prima e dopo la première di Skoda Enyaq iV, i visitatori online potranno ammirare la concept car Vision iV, che aveva anticipato molti elementi del nuovo SUV elettrico, e successivamente Enyaq iV. Accanto a essi, saranno esposti in forma digitale alcuni modelli che hanno fatto la storia del Marchio nei suoi 125 anni di vita: Skoda 1000 MB, Skoda 640 Superb, Skoda 1101 Tudor, Skoda L&K, Skoda Rapid Six e Skoda Popular Monte Carlo.

I NUMERI CHE CONTANO Lunga 4,65 metri, Skoda Enyaq offre un bagagliaio da 585 litri in confgurazione minima. Cinque le varianti, a trazione posteriore o integrale, con potenze tra 148 e 306 CV e autonomie da 340 a 500 km.