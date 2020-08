PROSSIMA AL DEBUTTO La presentazione ufficiale di nuova Skoda Enyaq iV è fissata per il prossimo 1° settembre, in quell’occasione la Casa boema svelerà al pubblico il suo primo SUV interamente elettrico, nato sulla piattaforma modulare MEB di Volkswagen (qui le prime foto senza veli). In attesa della world première, che si terrà nell’incantevole città di Praga, Skoda ha diffuso alcuni bozzetti inediti che permettono di apprezzare stile e design dei proiettori del nuovo E-SUV ceco.

LUCI HI-TECH E così dopo aver stuzzicato la fantasia dei tanti appassionati con suggestive immagini di abitacolo e plancia, anticipando poche settimane più tardi l’aspetto semi-definitivo della vettura, Skoda rivela i nuovi proiettori hi-tech di Enyaq iV. Contraddistinto da uno stile razionale ed elegante, il sistema d’illuminazione del SUV a batterie si avvale della tecnologia full LED Matrix. “In tutti i modelli che abbiamo presentato negli ultimi 18 mesi i fari sono generalmente piatti, il che si traduce in un effetto ancor più dinamico [...] Enyaq iV segue questa impostazione, con dettagli specifici perfezionati, come le nuove luci diurne finemente disegnate con ciglia sottili e la nuova forma esagonale dei proiettori LED” sottolinea Petr Nevřela, Lead Exterior Lighting Designer di Skoda.

CRISTALLO DI BOEMIA “Le linee precise, le disposizioni geometriche e le superfici in vetro, a seconda dell'incidenza della luce e dell'angolo di visione, offrono differenti sfaccettature. Possiamo utilizzarli come base per sperimentare suggestivi giochi di luce, ad esempio con i fanali posteriori tridimensionali illuminati da sottili strisce luminose” aggiunge Nevřela. Un concentrato di tecnologia degno del miglior cristallo di Boemia - non a caso il sistema d’illuminazione di Skoda Enyaq iV si chiama proprio Crystal Lightning.