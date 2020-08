SEGNATE LA DATA Il prossimo primo settembre Skoda presenterà ufficialmente Enyaq iV, il suo primo SUV elettrico, annunciato lo scorso febbraio. Per stuzzicare la curiosità, la casa boema continua nella sua opera di teasing, mostrando frammenti e bozzetti di stile. Dopo quelli relativi agli interni, visti e analizzati in dettaglio un paio di settimane fa, oggi è il turno degli sketch relativi allo stile della carrozzeria.

MUSCOLOSO Abbiamo già pizzicato, un mesetto fa, il prototipo pressoché definitivo di Skoda Enyaq, con camuffature volte a nasconderne gli elementi più caratteristici, a cominciare dalla calandra anteriore chiusa e dalla forma particolarmente affusolata dei gruppi ottici, sia anteriori che posteriori. Le immagini pubblicate oggi da Skoda confermano l’aspetto particolarmente grintoso dell’auto, con linee tese e ben proporzionate.

STIL NUOVO Vista la particolarità e l’importanza del modello per Skoda, i designer hanno puntato su uno stile molto aggressivo e per certi versi di rottura, rispetto a quello delle altre vetture della gamma Skoda. Lo conferma anche Karl Neuhold, responsabile del design di Enyaq iV: “abbiamo puntato sul linguaggio emozionale proprio di Škoda, con elementi distintivi che ritroviamo nelle linee scultoree, nelle superfici illuminate e negli elementi cristallini che si ispirano all'arte del cristallo di Boemia. Le sue proporzioni si differenziano da quelle dei nostri precedenti SUV: Enyaq iV ha un frontale più corto e una linea del tetto allungata, creando un look molto dinamico e trasformando l’auto in una sorta di ‘navicella spaziale’”. “L’elemento più caratterizzante di Enyaq iV”, sottolinea Neuhold, “è sicuramente la parte anteriore. La calandra è posizionata più in avanti ed è più ampia, particolare che ne esalta il look potente. Caratterizzanti sono anche i fari full-LED Matrix e le luci di marcia diurna”.

AERODINAMICO Enyaq iV è basato sulla piattaforma modulare MEB utilizzata dal gruppo Volkswagen per le sue auto elettriche, con le batterie installate sul pianale. “Dal momento che le singole componenti della trazione elettrica occupano meno spazio di un motore a combustione interna, e questo ci consente di accorciare gli sbalzi. L’altezza da terra è complessivamente un po’ più alta, cosa che viene compensata esteticamente dalla maggiore distanza tra le ruote. La carrozzeria di Enyaq iV è più slanciata ed estremamente aerodinamica, elemento importante nel miglioramento dell’autonomia. Il valore cw pari a 0,27 è impressionante per un SUV di queste dimensioni”.

CI VEDIAMO A SETTEMBRE L’appuntamento per la presentazione ufficiale di Skoda Enyaq è quindi fissato per il prossimo 1° settembre. Appena disponibili, pubblicheremo tutti i riferimenti per seguire l’evento insieme a noi. Nel frattempo, non perdetevi il nostro approfondimento con tutte le informazioni ufficiali finora disponibili su autonomia, prestazioni e allestimenti di Skoda Enyaq iV.