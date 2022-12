Tesla usate: i prezzi crollano. Farà tendenza tra le auto elettriche?

Brusca inversione di tendenza sulle quotazioni delle auto usate Tesla: se fino a poco tempo fa, negli USA, acquistare una delle auto elettriche di Elon Musk era quasi una sorta di investimento, perché portava con sé la certezza di poterla rivendere anche a prezzo più alto di quello pagato, ora il vento è cambiato e la svalutazione di questi modelli è la peggiore del mercato. I prezzi delle Tesla usate stanno diminuendo più rapidamente di quelli di altre case automobilistiche, con un calo del 17% rispetto al picco di luglio 2022, mentre il mercato complessivo delle auto usate ha registrato un calo del 4%. Le Tesla rimarrebbero poi più a lungo nei piazzali dei concessionari: 50 giorni contro 38, stando alla media del mese di novembre.

LA SPECULAZIONE SULLE TESLA Come mai? Attorno alle Tesla era nata una sorta di speculazione. La casa automobilistica sarebbe stata la più veloce a sfruttare la crisi internazionale delle materie prime per tagliare la produzione e gonfiare i prezzi, salvaguardando i profitti. Le quotazioni del nuovo in salita e la scarsa disponibilità hanno spinto al rialzo il valore residuo dell'usato, consentendo a chi aveva appena comprato l'auto di guadagnare rivendendola. E pure di comprare una Tesla ancora più nuova, in una frenesia che ha alimentato il mercato.

L'INVERSIONE DI TENDENZA Ora, però, la situazione si è invertita. Il prezzo dei carburanti è in discesa e i tassi di interesse in salita. Tesla ha aumentato la produzione (anche se in Cina ci sarà un breve stop indotto dal mercato saturo e da una nuova ondata di Covid 19) e tagliato i prezzi, per sostenere i volumi a discapito dei margini: con sconti di 7.500 $ su Model Y e Model 3, che hanno causato in cascata lo scoppio della bolla dei modelli di seconda mano. Le auto elettriche di Elon Musk non sono state le uniche colpite dalla recessione dell'usato, ma di certo sono quelle che ne hanno risentito di più. Sia per via dei rialzi spropositati dei mesi precedenti, sia per l'arrivo in massa dei modelli della concorrenza: finalmente pronti per invadere il mercato.

LA BATTERIA HA UNA DATA DI SCADENZA La congiuntura, come si vede, è alquanto particolare, ma c'è da chiedersi se Tesla, che sulle vendite delle auto elettriche è arrivata per prima, non possa fare da apripista anche a un ribasso generalizzato del mercato dei BEV a livello globale. La questione è semplice: le auto elettriche usate sono tanto più appetibili quanto più sono giovani. È cosa nota, infatti, che le batterie hanno cicli di ricarica limitati (tra 2.000 e 3.000, in genere) e quindi una vita utile predeterminata. E quando ne occorra la sostituzione sono dolori. Non a caso, l'industria automotive nel senso più ampio si sta dotando delle tecnologie e delle procedure per poter certificare lo stato di conservazione e la vita utile residua delle batterie, proprio nell'ottica di valutare correttamente il valore dei veicoli di rientro dai leasing e dai noleggi a lungo termine.

OBSOLESCENZA PROGRAMMATA Inoltre, siamo in un periodo di transizione in cui la tecnologia degli accumulatori migliora di giorno in giorno. Per parecchi anni ancora vedremo un'evoluzione continua piuttosto che una standardizzazione. Ed è pressoché garantito che le batterie di domani non saranno retrocompatibili con le auto di oggi, quando queste ultime ne avranno bisogno. Logico dunque pensare che le auto elettriche dell'attuale generazione andranno incontro a forti deprezzamenti sul mercato dell'usato. La bolla appena scoppiata delle Tesla usate potrebbe essere solo la punta dell'iceberg. Staremo a vedere.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 28/12/2022