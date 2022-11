Alfa Romeo Tonale: perché punta su NFT e Blockchain (come i bitcoin)?

Come forse saprete, in settimana ho guidato l'Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4 e nel resoconto della mia prova ho volutamente omesso un aspetto che meritava un approfondimento dedicato. Parlo della tecnologia NFT, che nel mondo dell'auto ha debuttato prima dell'estate proprio su Tonale e che ora guadagna nuove funzioni. Sfrutta lo stesso servizio di autenticazione Blockchain che è alla base anche delle criptovalute come i bitcoin, ma a che cosa può servire su un'automobile?

UN PASSO INDIETRO La tecnologia NFT (Non-Fungible-Token) grazie all'autenticazione tramite Blockchain permette di creare contenuti digitali inalterabili. Introdotta su Tonale e poi estesa anche a Giulia e Stelvio 2023, questa tecnologia consente di creare e collegare a ciascuna vettura un certificato digitale NFT inviolabile, per registrarne le specifiche e la storia, compresi gli interventi di manutenzione effettuati, i chilometri percorsi e gli eventuali incidenti.

Alfa Romeo Stelvio MY23

COME SI MODIFICA L'INALTERABILE Già, ma se è inalterabile, come si fa ad aggiornare questo certificato con tagliandi e interventi in officina? Si aggiungono dei pezzi di informazione, che non alterano quanto scritto prima, ma consentono di scrivere nuovi capitoli della storia del veicolo. Va da sé che non tutti hanno la possibilità di intervenire sugli NFT ed è facile immaginare che saranno le concessionarie ufficiali le prime (se non le uniche) a poterlo fare.

I VANTAGGI PER IL CLIENTE Questa soluzione intende rendere l'auto sempre più trasparente attraverso una meticolosa e certificata documentazione, che porta a una migliore tenuta del valore al momento di rivenderla. Valore residuo elevato significa rate o canoni di noleggio più bassi, qualora si scelga un'opzione diversa dall'acquisto. Un aspetto che va a vantaggio di qualunque tipo di cliente, dalla persona fisica all'azienda che sceglie l'auto per la sua flotta. All'atto della rivendita, avere un certificato NFT completo di tutti i tagliandi dimostra poi maggiore credibilità del venditore e costituisce una sicurezza in più per l'acquirente.

Al volante dell'Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid Q4

PERCHÉ MANTIENE IL VALORE Il valore residuo aumenta da un lato per fattori squisitamente tecnici: pensate per esempio a quanto siano costose da rimpiazzare le batterie di un'auto plug-in hybrid... Nel certificato NFT della Tonale Q4 viene annotato anche lo stato d'uso e conservazione dell'accumulatore: l'efficienza residua e i cicli di carica e scarica che ha subito, che per qualsiasi batteria sono limitati (tra 3.000 e 5.000 dicono alcune fonti, ma la maggior parte delle batterie non va oltre i 2.000).

OBIETTIVO FLOTTE Il valore residuo più alto è un vantaggio ancora più grande per le aziende, perché anche la rata del leasing delle auto in flotta sarà più bassa. Alfa Romeo non fa segreto di voler coltivare sempre più il mercato business, che oggi rappresenta circa il 50% della sua clientela e che potrebbe trovare ulteriore interesse nel Marchio proprio grazie al certificato NFT.

NFT: una garanzia in più per chi compra l'usato

POTENZIALITÀ FUTURE Dal punto di vista fiscale, per le aziende, oggi basta il dato di consumo e di emissioni omologate per avere vantaggi sulla fiscalità e sull'immagine. Ma siccome l'impatto ambientale delle plug-in hybrid è particolarmente variabile in funzione di quanto le si ricarica e quanto le si usa in modalità elettrica, un domani potrebbe essere utile monitorarne l'impiego reale. Anche per una questione di immagine nei confronti del pubblico e degli investitori.

I VANTAGGI PER ALFA ROMEO Il valore residuo è funzionale anche alla reputazione di Alfa Romeo stessa, per spazzare via le ultime ombre sull'affidabilità non impeccabile del passato: un passato ormai remoto, come confermato dal recente report J.D. Power sulla soddisfazione del cliente, che vede Alfa al primo posto negli USA, meglio di Porsche e Lexus. E la certificazione NFT aiuterà i clienti a toccare con mano tutto ciò, fra qualche anno.



