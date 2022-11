Il marchio premium più affidabile? Sorpresa, è Alfa Romeo

Senti pronunciare quelle quattro sillabe e si sveglia in petto un sentimento forte. Velocità, stile, eredità. Alfa Romeo è passione prima che ragione. Almeno, in patria. Perché negli Stati Uniti, Alfa Romeo è pure vista come un marchio super affidabile. O meglio, il più affidabile tra i marchi premium. Più di Lexus, più di Porsche. Lo certifica l'autorevole J.D. Power 2022 US Sales Satisfaction Index (SSI), lo studio che misura l'esperienza di vendita tra gli acquirenti di nuovi veicoli. Esaminando una varietà di fattori, tra cui il processo di consegna, la struttura della concessionaria e il personale, Alfa sale al primo posto di categoria. Stellantis porta bene.

Alfa Romeo Stelvio restyling

IL SORPASSO Basato sulle risposte di 36.879 acquirenti, quest'anno il report J.D. Power a sorpresa retrocede Porsche e Lexus - entrambe rinomate per il riguardo verso la propria clientela - rispettivamente al secondo e terzo posto. Alfa Romeo riscuote 833 punti su 1.000, due in più di Porsche (831 punti), mentre Lexus si ferma a 819 punti. Per il Biscione, che nel 2021 si classificò al nono posto, un exploit clamoroso.

Alfa Romeo Giulia restyling

IL NUOVO CORSO Col lancio di Tonale (a breve, Motorbox pubblicherà il test drive della versione ibrida plug-in), l'ad Jean-Philippe Imparato ha introdotto nuovi standard qualitativi. A subire una rivoluzione è stato l'intero processo di produzione, metodi di test e ispezione compresi. A quanto pare, l'approccio funziona, sebbene lo studio non misuri la qualità del veicolo in sé, quanto piuttosto il rapporto tra la marca e l'automobilista. La strada, tuttavia, sembra quella corretta. ''La qualità dei nostri prodotti e l'attenzione al cliente sono priorità assolute per Alfa Romeo - dichiara Larry Dominique, Alfa Romeo North America -, siamo orgogliosi di vedere come i nostri sforzi abbiano portato il marchio al numero uno nel segmento premium''. Tonale, ma anche il restyling di Giulia e Stelvio: la storia d'amore tra gli americani e Alfa Romeo ha di fronte a sé giorni felici.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 15/11/2022