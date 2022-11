Giulia Quadrifoglio sfida la Alfa Romeo Giulia GTAm: la drag race

Il confronto è impari e lo sappiamo: l'Alfa Romeo Giulia GTAm è la versione ulteriormente pompata e ottimizzata per la pista della Giulia Quadrifoglio. Ma quanto pesano in una drag race le modifiche che fanno lievitare il prezzo dai circa 100 mila euro della Quadrifoglio attuale ai 175 mila euro che costava la GTAm in serie limitata prima di andare esaurita? Un video da YouTube ci permette di scoprirlo...

NUMERI A CONFRONTO Non sono solo i 30 cavalli in più - 540 vs 510 CV - ma anche i 120 kg in meno della GTAm a fare la differenza. Oltre a un lavoro sulle sospensioni che certamente porta più vantaggio nel tempo sul giro che in una gara di accelerazione. Il video non manca di qualche sorpresa: guardatelo per scoprire come va a finire.

03/11/2022