Supersportive

SOLD OUT È appena arrivata, e Giulia GTA è già un pezzo da collezione. Presentata alla stampa internazionale nel maggio scorso, le 500 unità numerate previste da Alfa Romeo sono andate tutte esaurite (qui l'opinione di Kimi Raikkonen). Un successo commerciale davvero sensazionale, che ha visto clienti da ogni parte del mondo interessarsi alla supersportiva del Biscione.

Alfa Romeo Giulia GTAm: il frontale

VEDI ANCHE

PASSIONE ALFA Con uno spirito propositivo e audace, il team di lavoro che ha dato vita all’attuale Giulia GTA ha operato sul progetto in maniera inusuale con il desiderio di rivivere un capitolo memorabile della storia gloriosa di Alfa Romeo. Gli ingegneri ed i meccanici coinvolti nello sviluppo hanno messo a punto il progetto, in codice definito ''il Mostro'', negli stessi luoghi dove la storica Giulia del ‘65 prese vita (qui tutti i segreti di Alfa Romeo Giulia GTA). Ad onore di questo spirito, la GTA oggi si fregia orgogliosamente dello stesso badge storico di Autodelta. Per quanto riguarda l’area dell’Alleggerimento, in entrambe le vetture (Giulia GTA e GTAm) si è andati a lavorare su dettagli specifici come le maniglie, i vetri e i cerchi. Da sottolineare inoltre i materiali leggeri delle carrozzerie. Affinità anche per l’aerodinamica, con l’aggiunta di prese d’aria per entrambi i modelli.

Alfa Romeo Giulia GTAm: interni

BELLEZZA FUNZIONALE La coerenza fra passato e presente ha permesso di mantenere una peculiarità che da sempre contraddistingue le creazioni di Alfa Romeo: la bellezza funzionale. Lo stile della vettura deve infatti corrispondere a un alto canone di bellezza, capace di superare indenne il passare del tempo. E, contemporaneamente, avere un carattere funzionale in grado di favorire l’efficienza aerodinamica e meccanica. Una regola che trova la sua massima espressione proprio nella nuova Giulia GTA. Per la gioia dei 500 fortunati che potranno guidarla.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 30/09/2021