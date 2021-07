PARLAMI DI TE Non c'è un futuro senza un passato, non c'è innovazione senza un background dal quale prendere le mosse. Oltre che per gettare le basi di una ripartenza in grande stile, l'anniversario dei 111 anni di Alfa Romeo è soprattutto l'occasione per ripercorrere le tappe più significative della storia del Biscione. Dall'era dei pionieri, fino ai giorni nostri. E da una prospettiva ad ampio raggio, è all'altro ieri che risale Alfa Romeo 4C, sportiva dalla carriera relativamente breve (2013-2020), ma anche sportiva che nel cuore degli appassionati lascia un segno. Ti riconosci in questo profilo? Il video qui sotto fa per te.

100% ALFA Il suo DNA, le caratteristiche tecniche, le soluzioni di design, gli innumerevoli aneddoti: scopriamo insieme la genesi del Concept 4C, presentato al Salone di Ginevra 2011. In prima persona, Alessandro Maccolini del Centro Stile Alfa Romeo racconta i retroscena di questo iconico prototipo, mentre sulla pista interna del Museo di Arese sfilano in parata le sue discendenti: le 4C di serie. Quale eredità? A Stellantis l'ardua sentenza. Nel frattempo, riassaporiamo 4C in tutto il suo profondo orgoglio alfista.