Parate, Formula 1 in diretta, conferenze, giochi: dal 24 al 27 giugno 2021 il Museo Storico Alfa Romeo di Arese organizza un ricco calendario di eventi per gli appassionati del Marchio, per festeggiare insieme i 111 anni del Biscione. Nel weekend sono previste attività per gruppi e famiglie: dal laboratorio creativo per ragazzi in programma sabato 26 alle 15, alla Caccia al tesoro domenica 27 giugno alle 16.30.

Il programma completo è consultabile nella tabella qui sotto, oppure sul sito museoalfaromeo.com a questo link e tutte le attività sono comprese nel biglietto di ingresso. Attenzione, per poter partecipare è necessario prenotarsi scrivendo a info@museoalfaromeo.com e per i visitatori è suggerito un dress code a tema: siete infatti invitati a indossare qualcosa di rosso in omaggio al colore dell'Alfa Romeo

25 VENERDÌ 10.00 AlfaRomeo Parade 11.30 Austrian GP practice 1 13.00 Austrian GP virtual meeting virtual tour di paddock e garage, meet&greet con i piloti del team Alfa Romeo Racing Orlen (posti limitati) 15.30 Austrian GP practice 2 17.00 Alfa Romeo parade 26 SABATO 11.00 Alfa Romeo parade 12.00 Austrian GP practice 3 15.00 Austrian GP qualifying 15.00 Red Alfa LAB attività per bambini e ragazzi 15.30 Backstage ''La prima vittoria ALFA'', conferenza 17.00 Alfa Romeo parade 27 DOMENICA 10.00 Alfa Romeo parade 15.00 Austrian GP live 16..30 Backstage ''4C concept'', conferenza 16.30 Caccia al tesoro per gruppi e famiglie 17.30 Parata tributo alla 4C

Il Museo Storico Alfa Romeo si trova in viale Alfa Romeo, 20020 Arese (MI); è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18 eccetto il martedì. Dista 15 km dal centro di Milano ed è raggiungibile con i mezzi pubblici: con il treno o la linea della metropolitana M1 fino alla stazione di Rho-Fiera, poi con la linea di bus 561, destinazione Arese, che ferma davanti al Museo (la linea bus è attiva 7 giorni su 7. I biglietti vanno acquistati alla stazione di Rho-Fiera o al distributore automatico). È poi attivo un servizio navetta che collega la Stazione Centrale di Milano con Il Centro di Arese, che si trova ad appena 500 metri dal museo. I biglietti di ingresso al museo sono gratuiti per bambini fino a 5 anni, costano 5 euro per ragazzi da 6 a 18 anni accompagnati da un genitore, 10 euro per gli over 65 e 12 euro a prezzo pieno. Si possono comprare anche online a questo link.