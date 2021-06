A VOLTE RITORNANO Ricordate il piano quinquennale Alfa Romeo esposto da Sergio Marchionne a giugno 2018? Ecco, di quel piano, poco ormai resta sul tavolo. Dapprima ritoccato (asciugato) da Mike Manley, poi definitivamente accartocciato in seguito all'operazione di fusione FCA-PSA. Di quel piano, tuttavia, una voce forse verrà riciclata, benché in forma differente. A quanto pare, infatti, un revival di Alfa Romeo GTV è in cantiere per davvero. A Jean-Philippe Imparato, quel nome stuzzica la fantasia...

PER NON DIMENTICARE Secondo quanto appreso da Autocar UK, nuova Alfa Romeo GTV - nel contesto di una metamorfosi della line-up che dunque non si limiterà ai soli SUV e crossover - sarebbe in predicato di tornare a individuare una coupé a quattro porte (anche) a propulsione elettrica. GTV come moderno manifesto del Biscione sia in chiave stilistica (il render di copertina ne prefigura le possibili sembianze), sia soprattutto in termini tecnologici. GTV solo uno dei numerosi nuovi modelli che Imparato sta passando al vaglio per riportare in alto il brand. A differenza della gamma SUV, tuttavia, un coupettone sportivo manterrebbe il legame col passato e assumerebbe un significato ideologico superiore. ''Non c'è nessun annuncio in questa fase, ma alla GTV sono molto interessato'', ammette l'ex CEO Peugeot, a capo di Alfa dal gennaio scorso.

BMW NEL MIRINO Le proposte di una GTV ''duepuntozero'' (leggi qui cosa scrivevamo nel 2018) spazierebbero da una coupé a due porte di ispirazione retrò a una coupé a quattro porte di immagine più contemporanea, che punti dritto al pubblico di BMW Serie 4 Gran Coupé. Come motori, sia soluzioni elettrificate sulla base di un sistema a combustione interna (leggasi ibrido plug-in), sia la soluzione full electric, per combattere così anche BMW i4. Da quando? Beh, realisticamente, non prima di un biennio (2023?).

IL CASO E-LEGEND In attesa di nuove rivelazioni, al momento il progetto ha un indice di credibilità almeno accettabile. Non si trascuri il fatto che lo stesso Imparato ama associare il design retrò all'innovazione. Quando ancora in Peugeot, fu lui a promuovere la concept e-Legend, coupé elettrica con uno stile da muscle car ispirato alla 504 Coupé. Successivamente Peugeot rinunciò a una versione di produzione, considerata non redditizia. Al contrario, il posizionamento più esclusivo di Alfa Romeo giustificherebbe una coupé elettrica anche di prezzo elevato. Stiamo a guardare.