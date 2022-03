Nuove Giulia e Stelvio Estrema, le Quadrifoglio di tutti i giorni

Per assaporare fino all'ultima goccia il più puro feeling di guida Alfa Romeo, senza per questo doversi necessariamente rivolgere al non plus ultra della gamma. Perché un'Alfa garantisce un'esperienza estrema anche senza lo stemma Quadrifoglio, e proprio ''Estrema'' è il nome della nuova edizione 2022 di Giulia e Stelvio, pima serie speciale ad essere commercializzata a livello globale. Per Giulia e Stelvio Estrema, lo stato dell'arte della tecnica e dettagli di stile esclusivi. Guarda anche la video anteprima.

L'allestimento Estrema si posiziona al di sopra delle versioni Super Business, Sprint, Ti e Veloce e intende gratificare gli intenditori della guida innanzitutto adottando di serie le sospensioni attive, cioè handling sportivo che non penalizza il comfort di viaggio. Il sistema di controllo “Alfa active Suspension” gestisce sospensioni ed ammortizzatori in costante interazione con il CDC (Chassis domain control) e con il DNA, calibrando sempre il suo intervento a seconda della modalità selezionata. Di serie su Giulia e Stelvio Estrema anche il differenziale autobloccante, per garantire stabilità e controllo elevati in tutte le condizioni di aderenza, ripartendo coppia e motricità anche in uscita di curva e a velocità e accelerazione elevate.

Ma in formato Estrema, il SUV e la berlina del Biscione si distinguono anche sotto il profilo estetico. All'esterno, rivestimenti in fibra di carbonio su specchietti e trilobo frontale. Completano il kit i toni scuri per il badge “Estrema” sul paraurti, i cerchi in lega da 19 pollici su Giulia e da 21 pollici su Stelvio, infine le pinze freno nere.

La stessa forte connotazione sportiva si ritrova all'interno, dove spiccano le finiture in fibra di carbonio e i sedili in Alcantara. Cuciture in contrasto rosse abbinate a inserti in pelle insaporiscono di gusto racing il cruscotto, i sedili, il volante, la leva del cambio. Ciliegina sulla torta, l’impianto audio Harman Kardon con 14 altoparlanti.

Giulia e Stelvio Estrema equipaggiate, a piacimento, di 2.0 Turbo benzina da 280 CV o 2.2 Turbo Diesel da 210 CV, entrambi abbinati al cambio automatico a 8 rapporti e alla trazione integrale Q4.

Nuove serie speciali Alfa Romeo in vendita da aprile 2022, prezzi a partire da 67.600 euro per Giulia, da 75.400 euro per Stelvio.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/03/2022