ALFA ÜBER ALLES Campione a sigle unificate, o meglio: ''Best Brands 2021''. Alfa Romeo in Germania ''tira'' sempre, ne sia prova l'ennesima serie di premi raccolti all'ultima tornata di sondaggi, una campagna di conquista che si aggiunge ad una lunga tradizione di riconoscimenti in terra straniera. I lettori della autorevole rivista Auto Bild hanno rinnovato il loro apprezzamento allo stile del Biscione, assegnando le loro preferenze alle vetture Alfa in ciascuna delle tre categorie rappresentate: “Vetture Compatte”, con Giulietta, “Classe Media”, votando Giulia, “SUV Compatti”, infine, con la Stelvio. Se tre indizi non fanno una prova...

AMORE ETERNO E il successo non arriva esattamente dal torneo della parrocchia. All'edizione 2021 (la decima) del popolare sondaggio “Best Brands” hanno partecipato complessivamente più di 60.000 lettori. 37 i marchi coinvolti, 14 i segmenti individuati. E dove pascolano Alfa, non c'è posto per nessuno. Ma il feeling tra i prodotti del Centro Stile Alfa Romeo e gli automobilisti tedeschi è storicamente sempre stato intenso. Per citare gli episodi più recenti: Giulietta (come anche Stelvio) ha ricevuto il premio “Autonis” di Auto Motor und Sport e il “Design Trophy” da Auto Zeitung, dal canto suo Giulia si è aggiudicata - tra gli altri - il “Red Dot Award” e il “Compasso d'Oro”, uno dei premi di design più prestigiosi a livello mondiale. Segnali che il management di Stellantis, nel disegnare il futuro del marchio, non potrà permettersi di ignorare.