Alfa Romeo Stelvio 2023: la foto del restyling rivela che...

Solo un'immagine fugace catturata per strada: una 3/4 anteriore di un'Alfa Romeo Stelvio che tanto normale non è. Il dettaglio rivelatore sono quei fari anteriori a tre elementi - probabilmente a LED - che riprendono la firma luminosa già vista sulla nuova Alfa Romeo Tonale. È chiaro che qui ci troviamo di fronte a un'auto, se non nuova, quantomeno rinnovata. Un nuovo facelift che fa seguito a un primo timido aggiornamento messo sul mercato nel 2020 (qui la prova). Ma che cosa si può intuire da una sola immagine? Vediamo...

Le forme non lasciano dubbi: come è abbastanza abituale per la Casa del Biscione, l'aggiornamento della Stelvio 2023 si basa fortemente sull'auto che conosciamo, anche se sono passati ormai 6 anni dal debutto del primo modello. Ciò significa che l'eccellente piattaforma Giorgio, che consente a Giulia e Stelvio caratteristiche di guidabilità tuttora ai vertici assoluti del mercato, rimarrà sul mercato ancora per lungo tempo. Probabilmente fino al 2027: anno in cui Jean-Philippe Imparato avrebbe intenzione di passare all'elettrificazione totale. Sempre se l'orientamento generale dell'industria dell'auto non farà dietrofront.

Come detto in apertura la novità più evidente è l'introduzione di nuovi gruppi ottici a tre luci, con una sottile palpebra scura che - quasi come un toocco di rimmel - dà alla Stelvio uno sguardo più accigliato, intenso e grintoso. Non la possiamo dare per certa, ma è quantomeno molto probabile l'introduzione della tecnologia Full Led, con proiettori Matrix Led offerti in opzione. In mancanza di conferme tiriamo a indovinare, ma i tempi sarebbero maturi. La foto qui sotto, dove abbiamo affiancato la Stelvio 2023 facelift e l'edizione speciale Stelvio 6C Villa D'Este, mostra due inedite prese d'aria alle estremità del trilobo, mentre la parte verniciata del fascione parrebbe immutata (almeno nel muletto immortalato su strada).

Stelvio 2023 facelift vs Stelvio 6C Villa D'Este

L'aspetto fedele alla Stelvio uscente rimane nel solco della tradizione FCA - pardòn - Stellantis. Guardate infatti quanto poco sia cambiata la Jeep Compass con il recente restyling... Proprio come la Compass, anche il SUV del Biscione potrebbe riservare maggiori cambiamenti negli interni. E sebbene la plancia attuale sia ancora attuale e molto gradevole, una rinfrescata con materiali ancora più pregiati e un infotainment aggiornato, con schermo touch a centro plancia più grande, potrebbero essere soluzioni praticabili. Per ora è dato per certo (o quasi) un quadro strumenti digitale e l'adozione del sistema operativo Android Automotive (qui vi spieghiamo di cosa si tratta), come mostrato da altre foto spia che circolano in Rete.

Voci di corridoio paiono confermare le motorizzazioni attuali: Diesel e benzina a 4 o 6 cilindri. Che ci sia o meno un futuro 100% elettrico per Alfa Romeo, una soluzione elettrificata per la Stelvio (e la Giulia) è attesa da lungo tempo e tecnicamente la cosa è fattibilissima: lo spazio a bordo per una piccola batteria non manca e il motore elettrico aggiuntivo, come su Compass, potrebbe essere integrato nel cambio. Una soluzione molto pratica e relativamente semplice da implementare, ma non priva di costi. Vero è che un aggiornamento di questa importanza potrebbe essere poco valorizzato da un design pressoché immutato, d'altra parte una versione parzialmente elettrificata potrebbe essere ciò che attende il pubblico per dare una... scossa alle vendite: da tempo sotto tono.

L'immagine che pubblichiamo in copertina sembra confermare i rumor, secondo cui la world premiére della rinnovata Alfa Romeo Stelvio non dovrebbe tardare. L'attesa è per l'autunno 2022, in vista dell'arrivo nelle concessionarie nel 2023 o forse già entro fine anno. Su queste previsioni - tutt'altro che ufficiali, sia chiaro - pesa la situazione internazionale, tormentata dalla crisi delle materie prime e dei microchip, come dall'effetto domino innescato dalle restrizioni economiche alla Russia dopo l'invasione dell'Ucraina. In ragione di tutto ciò potrebbe essere sensato aspettarsi un lieve rialzo dei listini. Anche se il posizionamento certo non cambierà. Stay tuned!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 03/03/2022