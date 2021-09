Edizione speciale

Elegante, sportiva, Made in Italy, e naturalmente in tiratura limitata: è la nuova serie speciale del SUV Alfa ispirato alla 6C 2500 SS del ‘49

HERITAGE ALFA Pochi marchi al mondo possono attingere a una tradizione storica straordinaria come Alfa Romeo. Ed è proprio per celebrare uno dei suoi modelli più belli di sempre, la 6C 2500 SS Coupé del 1949 (protagonista anche del nuovo spot TV di Alfa) che nasce la nuova Alfa Romeo Stelvio 6C Villa d’Este (la nostra prova su strada del SUV italiano), esclusiva serie speciale disponibile in Italia in soli 85 esemplari.

Alfa Romeo Stelvio “6C Villa d’Este”, visuale di 3/4 anteriore

La 6C 2500 SS fu uno degli ultimi modelli Alfa Romeo realizzato con telaio portante separato dalla carrozzeria. Venne costruita in soli trentasei esemplari, uno diverso dall’altro, personalizzato in base ai desideri dei clienti e all’estro dei carrozzieri. Nell’edizione 1949 del Concorso d’Eleganza di Villa d’Este l’auto si aggiudicò il “Gran Premio Referendum”, quello che oggi chiameremmo il premio del pubblico.

Alfa Romeo Stelvio “6C Villa d’Este”, gli interni

RICHIAMI AL PASSATO Esclusivo il colore della carrozzeria, con verniciatura tristrato Rosso Etna che si rifà all’auto degli anni Quaranta. Stelvio “6C Villa d’Este” si caratterizza anche per le cornici cromate dei finestrini laterali e per i cerchi di lega leggera da 21” a cinque fori. All’interno, i sedili (di pelle e regolabili elettricamente) presentano il ricamo “6C Villa d’Este” sui poggiatesta anteriore. Altri dettagli esclusivi prevedono impunture a contrasto, e un elegante ricamo della silhouette della 6C 2500 SS “Villa d’Este” sulla plancia.

Alfa Romeo Stelvio “6C Villa d’Este”, la cucitura sulla plancia

IN UN’AUTO MODERNA Il motore che batte sotto il cofano della Stelvio è il 2.2 Turbo Diesel da 210 CV, quattro cilindri in alluminio con albero di trasmissione in carbonio, abbinato al cambio automatico a 8 marce e alla trazione integrale Q4. Di serie le palette del cambio automatico sul piantone, così come i sistemi ADAS di secondo livello, la retrocamera posteriore, i sensori di parcheggio, la ricarica wireless per gli smartphone e il portellone elettrico.

Alfa Romeo Stelvio “6C Villa d’Este”, visuale laterale

Alfa Romeo Stelvio “6C Villa d’Este” ha un prezzo di listino di 73.100 Euro. Per l’Italia sono disponibili, come dicevamo, 85 esemplari, già ordinabili nelle concessionarie Alfa Romeo.

Listino Alfa Romeo Stelvio

Allestimento CV / Kw Prezzo Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 160 CV Rosso Edizione 160 / 118 51.500 € Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 160 CV Business 160 / 118 52.500 € Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 190 CV Business 190 / 140 55.000 € Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 200 CV Business 200 / 148 56.500 € Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 190 CV Sprint 190 / 140 57.000 € Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 190 CV Business 190 / 140 57.700 € Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 190 CV Executive 190 / 140 58.000 € Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 200 CV Sprint 200 / 148 58.500 € Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 200 CV Executive 200 / 148 59.500 € Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 190 CV Sprint 190 / 140 59.700 € Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 190 CV Executive 190 / 140 60.700 € Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 250 CV Sprint 280 / 206 61.700 € Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 190 CV Ti 190 / 140 65.200 € Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 210 CV Veloce 210 / 154 65.200 € Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 210 CV Ti 210 / 154 66.200 € Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 280 CV Veloce 280 / 206 66.200 € Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 280 CV Ti 280 / 206 67.200 € Stelvio 2.2 Turbodiesel AT8 Q4 210 CV Veloce Ti 210 / 154 71.200 € Stelvio 2.0 Turbo AT8 Q4 280 CV Veloce Ti 280 / 206 72.200 € Stelvio 2.9T V6 AT8 Q4 510 CV Quadrifoglio 510 / 375 101.000 € Carica altri 14 allestimenti