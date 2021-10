Una nuova serie speciale dedicata alla storica GT 1300 Junior. Per vederla dal vivo, appuntamento in concessionaria il 13 e 14 novembre

Ci sono auto ormai entrate nell’immaginario collettivo, simboli di un’epoca lontana, ma che non smettono mai di emozionare. Tra queste, manco a dirlo, Alfa Romeo è stata capace di ritagliarsi una fetta importante della nostra memoria storica: alcuni suoi modelli hanno superato indenni qualsiasi sfida del tempo e della tecnologia, bellissimi oggi come lo erano cinquant’anni fa.

EREDITÀ PREZIOSA Bene fa dunque la Alfa Romeo del 2021 a celebrare il suo inestimabile retaggio storico: l’ha fatto qualche settimana fa presentando la serie speciale di Stelvio 6C Villa d’Este, nata per rendere omaggio alla 6C 2500 SS del ‘49, e lo fa oggi annunciato la Stelvio GT Junior, edizione che invece celebra la piccola sportiva GT 1300 Junior.

QUANTI PEZZI? Edizione limitata (ma Alfa Romeo non dice in quanti esemplari), Stelvio GT Junior nasce sulla base della Stelvio Veloce, con il 2.2 Turbo Diesel da 210 CV, 4 cilindri in alluminio con albero di trasmissione in carbonio, cambio automatico a 8 marce e trazione integrale. L’auto è disponibile solo nell’inconfondibile colorazione Ocra Lipari, e si caratterizza per i cerchi in lega bruniti da 21” a cinque fori, le calotte degli specchietti scure, i fendinebbia a LED e i vetri posteriori oscurati.

DOTAZIONE ESCLUSIVA Gli interni sportivi ospitano i sedili in pelle regolabili elettricamente con il ricamo “GT Junior” sui poggiatesta anteriori e impunture a contrasto nello stesso giallo della carrozzeria. A completare il quadro, un ricamo sulla plancia con la silhouette della GT 1300 Junior degli anni ‘60. Per quanto riguarda gli allestimenti, di serie troviamo le palette del cambio automatico sul volante, la guida assistita di secondo livello, i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, la ricarica wireless per gli smartphone e il portellone posteriore elettrico.

LA GT 1300 JUNIOR ORIGINALE Prodotta in quasi centomila esemplari per dieci anni, dal 1966 al 1976, la piccola sportiva GT 1300 Junior deriva dalla Giulia Sprint GT, con carrozzeria Bertone e motore da 89 CV. Un’auto sportiva ed elegante al tempo stesso e che, al di là dei suoi evidenti meriti stradali, ha finito per incarnare lo spirito di rinascita e di boom economico di quegli anni.

DA NOVEMBRE La Alfa Romeo Stelvio GT Junior è già ordinabile, al prezzo di listino di 72.750 euro. I più curiosi potranno comunque ammirarla nelle concessionarie Alfa nel weekend di porte aperte organizzato per il prossimo 13 e 14 novembre.

