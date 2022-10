Alfa Romeo: il futuro dopo un anno record. Cosa dice Carlos Tavares

Al Salone di Parigi 2022 Alfa Romeo non c'era. C'era però il gruppo Stellantis, rappresentato dai suoi brand francofoni e dal Grande Capo Carlos Tavares, che al Biscione ha dedicato qualche battuta. Tavares afferma che l'Alfa Romeo si trova ora in una posizione molto forte ed è sulla buona strada per registrare dati finanziari record quest'anno. Confermato quanto già annunciato in occasione della prova di Alfa Romeo Tonale, ossia che il futuro del Marchio è assicurato almeno per i prossimi 10 anni.

Alfa Romeo Tonale Hybrid

CAMMINA SULLE SUE GAMBE ''L'Alfa sta andando molto bene. L'attività è stata riorganizzata ed è redditizia. Ora è in grado di finanziare il proprio futuro: è al sicuro. Il cambio di rotta è stato fatto anche prima del lancio di Tonale”, dice Tavares. “Questo sarà un anno record per il Marchio. L'Alfa è solida per i prossimi 10 anni. Da quando abbiamo creato Stellantis, la sua inversione di tendenza è stata spettacolare''.

Alfa Romeo Stelvio e Giulia Quadrifoglio

LE RAGIONI DEL SUCCESSO Sembra di intuire che abbiano funzionato benissimo efficientamento e razionalizzazione dei costi, attraverso economie di scala e sinergie. Infatti, al netto di operazioni finanziarie e di allocazione dei costi di cui non abbiamo notizia, il vento avrebbe cambiato direzione per Alfa già prima del lancio di Tonale: con una posizione ormai matura e consolidata sul mercato di Giulia e Stelvio e con un modello in meno in gamma: quella Giulietta tanto amata dagli Italiani, uscita di produzione nel 2021.

VEDI ANCHE

Alfa Romeo Giulietta Finale Edizione in colore Alfa White

I PROSSIMI PASSI Tonale è la novità più importante lanciata dall'Alfa Romeo negli ultimi anni e dai primi segnali potrebbe presto rivelarsi il suo best seller. Ma altri modelli sarebbero in arrivo in tempi piuttosto brevi. Si parte con la versione plug-in hybrid della Tonale, che vedremo già entro la fine del 2022, e nel 2023 dovrebbe mostrarsi in pubblico una nuova sportiva in serie limitata ispirata alla mitica Alfa Romeo 33 Stradale. Successivamente arriveranno nel 2024 un SUV elettrico compatto e una berlina più grande della Giulia.

Il concept grafico di nuova Alfa Romeo Brennero

IL POLO PREMIUM Per il momento Alfa Romeo, DS e Lancia rappresentano i tre marchi premium di Stellantis, ma il loro contributo ai profitti del Gruppo è ''molto limitato rispetto ai colleghi'', dice Tavares. Con questo in mente, l'AD crede però che Stellantis abbia un'eccellente ''opportunità'' per ampliare la loro importanza. Già con l'arrivo di Tonale (qui a confronto con le rivali di categoria) i risultati di Alfa Romeo dovrebbero ulteriormente migliorare e rendere il Biscione sempre più rilevante per i bilanci del Gruppo. E l'operazione rilancio è appena cominciata.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/10/2022